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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی:

پویش ملی «کتاب دستت چیه» در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

پویش ملی «کتاب دستت چیه» در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

بیرجند- مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی گفت: پویش ملی «کتاب دستت چیه؟» با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان برگزار می‌شود.

محمود حاجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری پویش ملی «کتاب دستت چیه؟» با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان خبر داد و افزود: در این پویش مردم در قالب کلیپ‌های کوتاه کمتر از دو دقیقه یکی از کتاب‌هایی را که مطالعه کرده‌اند به دیگران معرفی کنند تا با گردش و دست به دست شدن این کلیپ‌ها، انگیزه و اشتیاق برای خرید و مطالعه کتاب افزایش یابد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی چند جانبه بودن تبلیغ کتابخوانی، دیداری و شنیداری، را از دیگر ویژگی‌های این پویش عنوان کرد و افزود: در این پویش علاوه بر معرفی، نقد کوتاهی بر کتاب هم انجام می‌شود و ناشر و نویسنده هم معرفی می‌شوند.

حاجی با بیان اینکه از مردم خراسان جنوبی که به فرهنگی بودن در کشور شناخته شده‌اند، انتظار مشارکت حداکثری در این پویش را داریم، گفت: علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به سایت www.ketabdc.ir کلیپ‌های خود را بار گزاری و از جایزه یک میلیارد ریالی آن بهره مند شوند.

کد مطلب 5648197

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