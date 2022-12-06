به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تان کِفی، سخنگوی وزارت دفاع چین گفت که پکن قادر است با هر تلاش خارجی برای سازماندهی استقلال تایوان، مقابله کرده و آن را مغلوب کند.

تان در نشست خبری روزانه وزارت دفاع چین گفت: ارتش چین اعتماد به نفس و توانایی این را دارد تا هر مداخله خارجی و توطئه جدایی‌طلبانه‌ای با هدف استقلال تایوان را خنثی کند.

وی تاکید کرد هرچند چین نسبت به حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان متعهد است، اما قول نمی‌دهد که از قوه قهریه استفاده نکند.

وزارت دفاع تایوان امروز (سه‌شنبه) از رویت ۲۰ هواپیما و چهار ناو جنگی متعلق به نیروی هوایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین در اطراف این جزیره خبر داد.

به‌دنبال سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان در اوایل ماه آگوست، تنش‌ها در تنگه تایوان تشدید شد. پکن، سفر پلوسی را محکوم و آن را نوعی حمایت از جدایی‌طلبان تلقی و در واکنش، رزمایش گسترده‌ و بی‌سابقه‌ای را در اطراف حریم هوایی و آبی جزیره تایوان برگزار کرد. به‌رغم این واکنش، کشورهایی همچون آلمان پس از سفر پلوسی، هیئت‌های بلندپایه‌ای را به این جزیره اعزام کرده و به تشدید تنش‌ها دامن زده‌اند.

چین جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و اقداماتی همچون سفر پلوسی را نقض سیاست «چین واحد» تلقی می‌کند.