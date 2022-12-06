به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری‌نانو درباره دستگاه تشخیص ماریجین‌های سرطانی گفت: عدم استفاده از این دستگاه در اتاق عمل جنایت است. در صورت باقی ماندن سلول‌های سرطانی در بدن بیمار، امکان عود بیماری سرطان وجود دارد، بنابراین مهم است که پزشک تشخیص دهد کدام بافت در بدن بیمار سرطانی کماکان وجود دارد.

به گفته وی، این دستگاه با خطای کمتر از سه درصد این کار را انجام می‌دهد در حالی که در روش‌های فعلی، ۳۰ درصد خطا وجود دارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، تشخیص دقیق نواحی درگیر در جراحی سرطان، گامی حیاتی است که از حذف ایمن سلول های سرطانی با حداقل آسیب به بافت های طبیعی اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: دستگاه CDP یک سیستم تشخیص بلادرنگ (Real Time) است که به‌عنوان یک ابزار مکمل، در کنار پاتولوژی های فرزون و پرمننت، با استفاده از دو پروب مجزا، برای تشخیص وجود سلول های سرطانی در مارجین های داخلی (Cavity side margins) و هم چنین در غدد لنفاوی زیر بغل (Axillary Lymph Nodes) بیماران تحت عمل جراحی سرطان سینه، استفاده می شود.