دشمن از رشد دانشجویان مسلمان هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر سه شنبه در دیدار با مجمع منتخبین دانشجویان دانشگاه‌های استان گیلان با بیان اینکه دشمنان کشور بعد از انقلاب دریافتند که دانشجویان در پیروزی انقلاب نقش داشتند و این موضوع برای آنها غیرقابل تحمل بود اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان و نقش آفرینی در دوران دفاع مقدس و سایر میادین مبارزه باعث شد که اهمیت حضور دانشجو نمایان شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف گفت: دشمن دریافت که روند رو به رشد دانشجویان مسلمان ایرانی برای دنیا به ویژه مستکبران خطر ساز است.

وی با بیان اینکه کشور رو به پیشرفت است اما مشکلات و مطالبات و مسائلی نظیر تحریم به قدری زیاد است که فاصله را با قله زیاد کرده است، افزود: دنیا سطح بالای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف را پذیرفته است و پیشرفت‌های کشور بعد از انقلاب با زمان شاهنشاهی قابل مقایسه نیست.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به همکاری چین و روسیه و ایران بیان کرد: این همکاری و پیشرفت از نظر آمریکا قابل قبول نیست و با تمام توان با نظام اسلامی مقابله می‌کنند و بیشترین بودجه نظامی را برای این منظور اختصاص می‌دهند و علاوه بر این از نظر فرهنگی و رسانه‌ای نیز با ما مبارزه می‌کنند.

وی با بیان اینکه دانشجو باید بیش از قدرت و ثروت به فکر تعالی جامعه باشد تصریح کرد: جلسات پرسش و پاسخ و گفتگوی دانشجویان با مسئولان باید همواره برقرار باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه باید بین اغتشاشگر و معترض تفاوت قائل شد، ادامه داد: اگر به معترضی بی ادب شد باید از وی و خانواده وی دلجویی کرد.

وی با اشاره به اینکه ولی فقیه نایب امام زمان است و فصل الخطاب محسوب می‌شود، عنوان کرد: البته این بدان معنا نیست که نباید به ولی فقیه نقد کرد بلکه باید در نقد خود مواردی مانند دشمن شاد نشدن و به چالش کشیده نشدن نظام اسلامی را رعایت کنیم.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه دانشجویان باید در رسیدن به خواسته‌ها و مطالبات خود صبر داشته باشند، گفت: صبر و حوصله خود را زیاد کنید و با آرامش و متانت با سایرین بحث و گفتگو کنید.