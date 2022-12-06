به گزارش خبرنگار مهر، نعمت هدایت ظهر سه شنبه در آئین بهره‌برداری از سه محصول صنعتی و نوآورانه واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل اظهار کرد: ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه محقق اردبیلی انجام می‌شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» خاطرنشان کرد: تمامی محصولاتی که با عناوین فناورانه در اردبیل و در دانشگاه محقق اردبیلی تولید می‌شوند مبتنی بر سیاست‌های شعار سال است و ما در تحقق این شعار گام‌های اساسی برداشته ایم.

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی از حمایت‌های گسترده دانشگاه بهره مند شده و امروز همزمان با هفته پژوهش شاهد بهره برداری از سه محصول فناورانه حاصل تلاش واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی هستیم.

هدایت مشعل صنعتی، دستگاه تست پیش سازگاری الکترومغناطیسی و دستگاه تولید پک سرم را سه محصول رونمایی شده در نمایشگاه فناوری و فن بازار اردبیل اعلام کرد.

وی با تبریک هفته پژوهش تصریح کرد: بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل ۱۴۰۱ با همت پارک علم و فناوری استان در چهار بخش متشکل از شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای فناور، مراکز دانشگاهی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی در حال برگزاری است.

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در این نمایشگاه بیش از ۳۶ غرفه طراحی شده که در آنها بیش از ۱۰۰ واحد فناور و شرکت دانش بنیان مستقر هستند.

هدایت افزود: بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان فرصت مغتنمی است تا جوانان نخبه و مستعد و صاحبان ایده، دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود را به جامعه مخاطب عرضه کنند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازار فعالیت‌ها و نوآوری‌های آتی خود را هدایت کنند.

وی با بیان اینکه دانشجویان در سال‌های اخیر بیشتر فعالیت‌های خود را روی طرح‌های نوآورانه و دانش بنیان متمرکز کرده اند، اظهار کرد: با پرهیز از شیوه تئوری و حفظی سعی بر این است تا دانشگاه‌ها به سمت کارآمدی و حرکت‌های پژوهش محور و نگاه کارآفرین سوق یابند.

هدایت خاطرنشان کرد: در این مسیر در کنار توسعه مراکز رشد و نوآوری دانشگاه‌ها سعی بر این است تا طرح‌های جدید در این حوزه مورد حمایت قرار گرفته و بیش از هر زمان دیگر از ظرفیت صندوق شکوفایی و نوآوری در تحقق این طرح‌ها و برنامه‌ها استفاده شود.