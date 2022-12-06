جریمه ۴ میلیاردی مشاور املاک متخلف در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری گفت: پرونده تخلف یک آژانس املاک جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.



وی ادامه داد: بر اساس گزارش بازرسین سازمان صمت، این واحد صنفی اقدام به دریافت مبالغ هنگفتی بابت معاملات مسکن از مشتریان کرده و به عبارتی مرتکب تخلف گرانفروشی شده بود.



سالاری با اشاره احضار متصدی این مشاور املاک به تعزیرات اضافه کرد: با توجه به احراز تخلف گرانفروشی و دفاعیات غیرقابل قبول فرد متخلف، شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه ۴ میلیارد ریالی واحد صنفی مذکور صادر کرد.