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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۱

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس اعلام کرد؛

جریمه ۴ میلیاردی مشاور املاک متخلف در شیراز

جریمه ۴ میلیاردی مشاور املاک متخلف در شیراز

شیراز - مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از جریمه ۴ میلیارد ریالی یک مشاور املاک به دلیل گران فروشی در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری گفت: پرونده تخلف یک آژانس املاک جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش بازرسین سازمان صمت، این واحد صنفی اقدام به دریافت مبالغ هنگفتی بابت معاملات مسکن از مشتریان کرده و به عبارتی مرتکب تخلف گرانفروشی شده بود.

سالاری با اشاره احضار متصدی این مشاور املاک به تعزیرات اضافه کرد: با توجه به احراز تخلف گرانفروشی و دفاعیات غیرقابل قبول فرد متخلف، شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه ۴ میلیارد ریالی واحد صنفی مذکور صادر کرد.

کد مطلب 5648594

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