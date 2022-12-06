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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۳

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز اعلام کرد؛

آماده باش تیم های امدادی و عملیاتی آتش نشانی در شیراز

آماده باش تیم های امدادی و عملیاتی آتش نشانی در شیراز

شیراز - رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از آماده باش تجهیزات و نیروهای سازمان آتش نشانی در پی بارش شدید باران در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی قانع عصر سه شنبه با اشاره به آغاز بارش باران از صبح روز سه شنبه ۱۵ آذر ماه گفت: با توجه به تغییرات آب و هوا و بارش شدید باران تجهیزات و خودروهای آب کشی و رفع آب گرفتگی به حالت آماده باش درآمدند.

وی افزود: ۲۳ ایستگاه‌های آتش نشانی در سطح شهر آماده و علاوه بر آن خودروهای عملیاتی در یازده نقطه پر خطر مستقر شده و مشغول گشت زنی و رفع مشکلات و سرعت بخشیدن در امدادرسانی به شهروندان هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده و یا بروز حادثه با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.

کد مطلب 5648701

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