آماده باش تیم های امدادی و عملیاتی آتش نشانی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی قانع عصر سه شنبه با اشاره به آغاز بارش باران از صبح روز سه شنبه ۱۵ آذر ماه گفت: با توجه به تغییرات آب و هوا و بارش شدید باران تجهیزات و خودروهای آب کشی و رفع آب گرفتگی به حالت آماده باش درآمدند.

وی افزود: ۲۳ ایستگاه‌های آتش نشانی در سطح شهر آماده و علاوه بر آن خودروهای عملیاتی در یازده نقطه پر خطر مستقر شده و مشغول گشت زنی و رفع مشکلات و سرعت بخشیدن در امدادرسانی به شهروندان هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده و یا بروز حادثه با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.