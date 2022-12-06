جزئیات معاملات انجام شده در بازارهای حواله و اسکناس ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) امروز (سه شنبه مورخ ۱۴۰۱.۹.۱۵) معادل ۷۲۷ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۲۳۲ میلیون دلار بوده است.



گفتنی است، مجموع معاملات روز گذشته (دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱)، در سامانه نیما معادل ۱۶۴ میلیون دلار بود.



همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) امروز سه شنبه مورخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، ۱۴.۳۶ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۴ هزار و ۷۱۲ تومان و دو میلیون و ۳۹۷ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۶ هزار و ۹۲۳ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.