دیدار استاندار کرمانشاه با خانواده شهدای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه در ادامه دیدارهای هفتگی با خانواده شهدا بعد از ظهر سه شنبه با حضور در منزل شهید «مراد دوستی چقاکبودی» و شهید «شهسوار امامی» یاد و خاطره این شهیدان را گرامی داشت و از ایثار و صبوری خانواده شهید بویژه مادر گرانقدر شهید تقدیر کرد.

شهید دوستی در اردیبهشت سال ۱۳۶۲ در منطقه سومار و شهید امامی در اردیبهشت سال ۱۳۶۱ در عملیات فتح خرمشهر (بیت المقدس) به فیض شهادت نائل آمده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئل امور ایثارگران استانداری و مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه هم در این دیدار حضور داشتند.