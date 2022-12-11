نیوزیلند ۲۲ ایرانی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر اِن زد، «جاسیندا آردرن» (Jacinda Ardern) و «نانایا ماهوتا» (Nanaia Mahuta) نخست وزیر و وزیر امور خارجه نیوزیلند امروز یکشنبه با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل با اتخاذ مواضعی مداخله جویانه از وضع تحریم به بهانه اغتشاشات پراکنده اخیر در ایران خبر دادند.

در بیانیه صادره از سوی نیوزلند در این خصوص آمده است که سردار «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «غلامرضا سلیمانی» فرمانده بسیج، «حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی و «محمد رستمی» رئیس پلیس امنیت اخلاقی در این فهرست قرار داده شده اند.

نیوزیلند همچنین اعلام کرد که آماده است تا اقدامات خصمانه خود علیه ایران را ادامه دهد.

پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی علیه کشورمان گفت: با توجه به اظهارات مقامات فرانسوی، رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و در قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات فرانسوی در این رابطه، به نظر می‌رسد همانطور که اروپایی‌ها تروریسم را به بد و خوب تقسیم می‌کنند، در این زمینه نیز اغتشاش را به خوب و بد تقسیم می‌کنند.

وی افزود: اگر اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، اما اگر در اروپا رخ دهد به اغتشاش بد می‌گویند و مقامات امنیتی با آن برخورد می‌کنند.

کنعانی تصریح کرد: دولت ایران، دولت مسئولیت پذیری است و این را در عمل اثبات کرد. دولت ایران، دولتی است که به نگاه شهروندان احترام می‌گذارد و در دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب می‌شود و به امنیت شهروندان توجه دارد.