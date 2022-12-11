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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۳۷

نیوزیلند ۲۲ ایرانی را تحریم کرد

نیوزیلند ۲۲ ایرانی را تحریم کرد

نخست وزیر و وزیر امور خارجه نیوزیلند امروز از وضع تحریم هایی علیه ۲۲ ایرانی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر اِن زد، «جاسیندا آردرن» (Jacinda Ardern) و «نانایا ماهوتا» (Nanaia Mahuta) نخست وزیر و وزیر امور خارجه نیوزیلند امروز یکشنبه با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل با اتخاذ مواضعی مداخله جویانه از وضع تحریم به بهانه اغتشاشات پراکنده اخیر در ایران خبر دادند.

در بیانیه صادره از سوی نیوزلند در این خصوص آمده است که سردار «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «غلامرضا سلیمانی» فرمانده بسیج، «حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی و «محمد رستمی» رئیس پلیس امنیت اخلاقی در این فهرست قرار داده شده اند.

نیوزیلند همچنین اعلام کرد که آماده است تا اقدامات خصمانه خود علیه ایران را ادامه دهد.

پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی علیه کشورمان گفت: با توجه به اظهارات مقامات فرانسوی، رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و در قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات فرانسوی در این رابطه، به نظر می‌رسد همانطور که اروپایی‌ها تروریسم را به بد و خوب تقسیم می‌کنند، در این زمینه نیز اغتشاش را به خوب و بد تقسیم می‌کنند.

وی افزود: اگر اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، اما اگر در اروپا رخ دهد به اغتشاش بد می‌گویند و مقامات امنیتی با آن برخورد می‌کنند.

کنعانی تصریح کرد: دولت ایران، دولت مسئولیت پذیری است و این را در عمل اثبات کرد. دولت ایران، دولتی است که به نگاه شهروندان احترام می‌گذارد و در دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب می‌شود و به امنیت شهروندان توجه دارد.

کد مطلب 5652640

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    نظرات

    • امیر IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
      3 0
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      روابط با این چند کشوری اورپایی که معیشت مردم ایران رو نشانه رفتن به حالت تعلیق در آورید اینها برای دوستی با ملت بزرگ ایران صد در صد غلط و اشتباه است
    • حداد IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
      0 0
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      انگلیس، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند اینها همه یک کشور هستند انگلیس... بنابراین زیاد تحت تاثیر این حرفها قرار نگیرید فقط جنبه تیلیغاتی دارد. یک کشور 4 میلیونی که ته دنیاست عددی نیست!!!!
    • ناشناس IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
      1 0
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      اه نیوزیلند هم ادم شده برا ما .برو گمشو بابا .تودیگه از کدوم گوری اومدی بیچاره .کی اصلا کشور شمارو حساب کرده که حالا روداری هم میکنی ؟ کاری نکنید که یه شعار مرگ بر نیوزیلند هم به شعارهامون اضافه کنیم . خاک تو سرتون ولی سخته بخوایم بگیم مرگ بر نیوزیلند . ولی مرگ بر امریکا راحته . مرگ بر امریکا

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