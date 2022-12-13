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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۹:۴۷

با ثبت شاخص ۱۰۷؛

هوای ‌مشهد برای دومین روز پیاپی «ناسالم برای گروه‌های حساس» شد

هوای ‌مشهد برای دومین روز پیاپی «ناسالم برای گروه‌های حساس» شد

مشهد ـ شاخص آلودگی هوای مشهد هم اکنون بر روی عدد ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای امروز سه شنبه شهر مشهد با ثبت شاخص ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کلی کیفیت هوا با ثبت عدد ۱۱۳ نیز نشان از هوای ناسالم برای گروههای حساس در شهر مشهد مقدس را دارد.

سرافرازان، مفتح، پایانه امام رضا (ع)، شهر، چمن، خیام شمالی، امامیه، خیام جنوبی، ویلا، رسالت، نخریسی، ماشین ابزار و طرق در شرایط هوای ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.

همچنین کیفیت هوا در مناطق خاقانی و آوینی در وضعیت قابل قبول است.

احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، احتمال تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان از عوارض بهداشتی که باید با دستورالعمل احتیاطی افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

کد مطلب 5653842

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