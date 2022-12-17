به‌گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادی‌منش شنبه شب در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: دوره‌های کارآفرینی و کسب و کار، با هدف ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای بوشهر فعال خواهد شد و این مهم در روستای هلیله آغاز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: مهم‌ترین هدف ما ایجاد زمینه اشتغال بانوان روستایی است که بتوانند با حضور در یک دوره آموزشی تولید محصول کرده و به درآمد برسند.

وی گفت: این دوره‌ها کارآفرینی شامل دوره‌های مقدماتی و پیشرفته می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اقبال بیشتر اهالی این روستا از حصیربافی و سهولت تهیه مواد اولیه این رشته، دوره‌ها در دو رشته کپو بافی و حصیربافی خواهد بود.

سجادی‌منش در پایان با اشاره به ایجاد بازارچه‌های دائمی عرضه صنایع‌دستی توسط شهرداری‌ها در ۵ نقطه استان بیان کرد: اعطای کارت شناسایی صنعتگری و تسهیلات کم بهره تنها بخشی از مزایای این دوره‌ها خواهد بود که با ایجاد زمینه مناسب فروش مانند بازارچه‌های دائمی و موقت، نمایشگاه‌های استانی و ملی در راستای حمایت از تولید و عرضه، در کنار صنعتگران خواهیم بود.