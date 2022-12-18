شهادت دومین جوان فلسطینی در حادثه زیرگیری با خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دومین جوان فلسطینی که در حادثه زیرگیری با خودرو از سوی یک شهرک نشین صهیونیستی زخمی شده بود، ساعاتی پیش به شهادت رسید.

نام این جوان فلسطینی «مهند مطیر» اعلام شده که به همراه برادرش در جنوب نابلس با خودروی یک شهرک‌نشین جنایتکار اسرائیلی زیرگرفته شده بود و در کمتر از چند ساعت بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

قبل از این، محمد برادر مهند در این حادثه جنایتکارانه به شهادت رسیده بود.

براساس گزارش‌ها، یک شهرک‌نشین جنایتکار اسرائیلی شامگاه شنبه دو جوان فلسطینی را در نزدیکی ایست بازرسی زعتره در جنوب نابلس با خودرو زیر گرفت که طی آن یکی از این جوانان بلافاصله به شهادت رسید.

«زکریا فیاله»، مدیر دفتر استاندار قدس در اردوگاه قلندیا تاکید کرد که در این حادثه جنایتکارانه که به عمد انجام شده، دو برادر به نام‌های محمد و مهند مطیر با خودروی این صهیونیست زیرگرفته شدند.

این شهرک‌نشین جنایتکار، این دو برادر فلسطینی را که برای تعویض چرخ خودرویشان کنار جاده توقف کرده بودند، به عمد زیر گرفته و پا به فرار گذاشته است.

جسد محمد به یکی از بیمارستان‌های نابلس منتقل شد و مهند هم که وضع جسمی بسیار وخیمی داشت در ابتدا در یکی از بیمارستان‌های سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ بستری شد.

پیش از این حمله، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» درباره تشدید یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی به مناسبت اعیاد یهودی هشدار داد و تاکید کرده بود که این اقدام خطرناک و به منزله تحریک احساسات ملت فلسطین و مسلمانان جهان است.

جنبش حماس افزود: «از شهروندان فلسطینی ساکن بیت المقدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ می‌خواهیم که برای دفاع از مسجدالاقصی حضور خود را در این مکان مقدس اسلامی گسترده‌تر کنند.» این جنبش فلسطینی تاکید کرده بود: «ما دشمن صهیونیستی را مسئول کامل پیامدهای یورش به مسجدالاقصی و تحریک احساسات مسلمانان می‌دانیم.»

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید