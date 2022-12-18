اقتصاد دریاپایه تقویت شود/ لزوم کاهش بیکاری در منطقه دلوار

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در آئین تکریم و معارفه امام جمعه دلوار اظهار داشت: این منطقه دارای علمای بزرگی است که در تاریخ مبارزات ضد استعماری نقش مهم و تأثیرگذاری داشتهاند.
وی با بیان اینکه رئیسعلی دلواری همه حرکات خود را بر موازین حکم شرعی مدیریت میکرد ادامه داد: سردار شهید رئیسعلی دلواری با اذن ولایت حرکت میکرد و این نگاه در این منطقه نهادینه شده است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به وجود سرداران بزرگ منطقه دلوار افزود: در این خطه علاوه بر رئیسعلی دلواری بزرگانی طلوع کردند که نامشان لرزه بر بریتانیا و کشورهای استعماری میاندازد. مردم این منطقه اعم از زن و مردم در عرصه مقاومت و مرزداری دارای تأثیرگذاری ویژهای هستند.
وی با بیان اینکه تنگستان شناسنامه ضد استعماری است خاطرنشان کرد: علما و روحانیون، سرداران و مبارزان و مردم منطقه دلوار دارای افتخارات بزرگی هستند که هیچگاه از صفحه تاریخ حذف نخواهد شد.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه در برخی از نقاط به صورت مقطعی مبارزات ضد استعماری وجود داشته است تصریح کرد: مقاومت و مبارزات ضد استعماری در استان بوشهر یک فرهنگ و رویه است.
وی بیان کرد: در زمانی که انگلیسیها حمله کردند یک نفر هم با آنها همراهی نکردند و علما، سرداران و سربازان، مبارزان و مردم در کنار هم ایستادگی و مقاومت کردند و توانستند انگلیس را به زانو درآورند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تاکید کرد: عکس رئیسعلی دلواری را مخفی نگه داشتهاند چون میترسند و حتی از نام و عکس رئیسعلی دلواری هم میترسند. فکر کردند با شهید کردن رئیسعلی دلواری، این حرکت تمام میشود. همه مردم دلوار رئیسعلی دلواری هستند.
وی خواستار نگاه ویژه به مردم در همه امور شد و اضافه کرد: همه مسئولان باید عزمی جدی برای رفع مشکلات مردم در زمینههای مختلف داشته باشند.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه آمار ۱۸ درصدی بیکاری در دلوار پذیرفتنی نیست تصریح کرد: باید تلاش شود که نرخ بیکاری در این منطقه کاهش یابد و کارآفرینی حمایت شود.
وی با اشاره به اینکه دریا برکات فراوانی دارد افزود: مسئولان باید برای عرصه بازرگانی دریا منبعث از نگاه مقام معظم رهبری طوری برنامهریزی کنند که مردم اشتغال تجارت دریایی داشته باشند و از طرفی کمبودهای استان بوشهر و ایران در همین تجارت رفع شود.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم توسعه اقتصاد دریاپایه خاطرنشان کرد: مردم دلوار جان برای این مملکت و اسلام و انقلاب دادند و چیزی برای خودشان نخواستهاند.
در این مراسم از ۱۱ سال خدمات حجت الاسلام علی زاهد دوست تقدیر و حجت الاسلام عباس فریدونی به عنوان امام جمعه جدید این شهر معرفی شد.
پیش از این و در سال گذشته حجت الاسلام زاهد دوست به عنوان امام جمعه شهر خورموج معرفی شده بود.
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