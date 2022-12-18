آدام شیف: شواهد کافی برای متهم کردن «ترامپ» وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی اِن اِن، «آدام شیف» رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا و عضو کمیته تحقیقات کنگره درباره شورش ششم ژانویه طرفداران رییس جمهور پیشین کشورش امروز یکشنبه اعلام کرد: ما معتقدیم که در گزارش کمیته شواهد کافی برای متهم کردن ترامپ وجود دارد.

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در این باره ادامه داد: شواهد کافی هستند؛ اگر این مجرمانه نیست، پس من نمی‌دانم چیست؟ اقدامات ترامپ انطباق کاملی با تعریف شورش دارد. من فکر می کنم شواهدی وجود دارد که نشان می دهد دونالد ترامپ در ارتباط با تلاش هایش برای لغو نتایج انتخابات مرتکب جرایم جنایی شده است، و با در نظر گرفتن آن به عنوان یک دادستان سابق، فکر می کنم شواهد کافی برای متهم کردن رئیس‌جمهور وجود دارئ

نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا در این خصوص افزود: من نمی دانم وزارت دادگستری چه چیزی در اختیار دارد؛ اما من می دانم چه چیزی در پرونده عمومی وجود دارد.

وی سپس اضافه کرد: این (دونالد ترامپ) کسی است که به طُرق مختلف سعی کرده بود تا مقامات دولتی را تحت فشار قرار دهد تا آرایی که وجود ندارند را بیابند. این کسی است که سعی کرد در نشست مشترک (با موضوع بررسی شورش ششم ژانویه) دخالت کند. حتی گروهی را برای حمله به ساختمان کنگره تحریک کرد. اگر این کار مجرمانه نیست، پس من نمی دانم چیست.

نشریه پولیتیکو پیشتر به نقل از دو منبع آگاه از تلاش کمیته تحقیق پیرامون حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، برای رأی گیری درباره ایراد اتهامات کیفری علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا خبر داد.

بر اساس این گزارش، کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که مکلف به تحقیقات پیرامون حمله به ساختمان کنگره شده است قصد دارد طرحی را به رأی بگذارد که از وزارت دادگستری می خواهد دست کم ۳ اتهام کیفری را علیه دونالد ترامپ مطرح نماید.

پولیتیکو افزود که کمیته تحقیق پیرامون حمله به ساختمان کنگره آمریکا بعداز ظهر دوشنبه این طرح را بررسی خواهد کرد.

ترامپ که به تازگی به طور رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا اعلام نامزدی کرده، در حادثه یورش حامیانش به ساختمان کنگره در ششم ژانویه، به تحریک شورشیان متهم شده است.

حامیان افراطی و دوآتشه ترامپ در ششم ژانویه ۲۰۲۱ در اعتراض به تأیید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، به ساختمان کنگره یورش بردند؛ حادثه‌ای که منجر به کشته‌شدن ۵ نفر و و شماری زخمی شد.