۲۹ مدرسه کانکسی سرپل ذهاب نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، صدراله بابلی صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب اظهار کرد: پیشرفت و زیرساخت یک ملت به آموزش و پرورش برمی‌گردد و در آموزش و پرورش تعلیم در کنار تربیت است، دانش آموز انقلابی، متدین، آینده نگر پرورش یافته آموزش و پرورش است.

وی افزود: برای رسیدن به طرح‌های بزرگ و گام‌های بلند و برای رسیدن به موفقیت نیازمند انسان‌های صبور و شجاع هستیم و در دوران دفاع مقدس ۳۶ هزار دانش آموز شهید برای دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی تقدیم شد که مصداق معلمان با شهامت برای تربیت چنین نسلی است.

فرماندار سرپل ذهاب با تاکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان دانش آموزان در مسائل مختلف و توجه به زیرساخت‌های مهم، تصریح کرد: سرپل ذهاب بعد از زلزله مشکلات متعددی در بازسازی ساختمان‌های اداری، کتابخانه ها، مراکز فرهنگی مرمت آثار تاریخی و.. دارد.

بابلی بیان کرد: ۲۹ مدرسه کانکسی و سنگی در شهرستان با حداقل ترین امکانات وجود دارد که انتظار می‌رود ساخته شوند.