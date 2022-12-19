سامانه توزین بدون توقف به کار خود ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد تیموری معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به حضور وزیر راه و شهرسازی در غرفه این سازمان در ششمین نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک و صنایع وابسته اشاره کرد و اظهار کرد: با دستور وزیر راه و شهرسازی سازی از ۶۵ سامانه توزین در حال حرکت که مجهز به دوربین پلاک خوان و سامانه توزین محوری است، رونمایی شد.

وی افزود: با افتتاح این مقدار، سامانه توزین در حال حرکت ما به ۸۵ عدد خواهدرسید.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با تاکید بر آسیب دیدن برخی راه‌های مواصلاتی افزود: حجم عظیمی از خرابی راه‌ها به علت عبور وسایل نقلیه با تناژ بالا است که با این سامانه تخلفات و خرابی‌ها را شناسایی و از آسیب رسیدن به سرمایه ملی جلوگیری می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: میزان سرمایه گذاری برای این سامانه‌ها ۱۶۵ میلیارد تومان است و امیدواریم که حرکتی در جهت حفظ منافع ملی باشد.