شهدای گمنام مانند قطرات باران برای زدودن ناپاکی از جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علیّه ظهر شنبه در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام در اردبیل با اشاره به ویژگی‌های شهدا اظهار کرد: شهدا مظهر قدرت اسلام و جامعه اسلامی هستند و در عصر حاضر مانند قطرات باران برای زدودن ناپاکی از جامعه هستند.

وی بیان کرد: تجاوز به خاکمان در تفکر این جوانان امری نابخشودنی بود و برای بیرون کردن دشمن ستمگر، از جان خود مایه گذاشتند و با چنگ و دندان سپر بلا بودند تا گزندی به ارزش‌های دین اسلام وارد نشود و تا آخرین قطره خون بر سر آرمان‌های خود ماندند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با بیان اینکه ایران اسلامی در سایه شهدا روز به روز قوی‌تر می‌شود در حالی‌که دشمنان روز به روز رو به افول می‌روند، افزود: امروز دشمنان از روش‌های مختلف برای آلوده و شبه افکنی در جامعه اسلامی گام بر می‌دارد که وجود شهدای گمنام در هر نقطه از جامعه برای خنثی سازی نقشه‌های دشمنان لازم و ضروری است.

حجت‌الاسلام علیّه با اشاره به حضور سایه دشمن در ۳ ماهه گذشته تصریح کرد: باید به درگاه خدا به ساحت نورانی شهدا استغاثه کنیم تا خواسته‌هایمان به هدف برسد و غبار جهل و غفلت از زندگی‌هایمان زدوده و برکت خون شهدا راهنمای راه باشد.

وی با بیان اینکه قدرت ما برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: محضر شهدا محضری مقدس و پاک است و فلسفه آئین استقبال از شهدا در واقع اعلام آمادگی برای تداوم راه شهدا است و این خود آماده سازی مقدمات ظهور نیز محسوب می‌شود و اگر می‌خواهیم پیرو راه این بزرگ مردان باشیم، قطعاً باید تفکری شهدایی داشته باشیم.