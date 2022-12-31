به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تویی به جای همه» نوشته سید مهدی شجاعی عنوان کتاب اول حماسه سجادیه است که توسط انتشارات کتاب نیستان چاپ و روانه بازار نشر شده است.

مولف کتاب می‌گوید از آنجایی که ما به امام سجاد (ع) ظلم کردیم! او را بیمار و نحیف و رنجور شناساندیم و بعد در میان سطور تاریخ، گمش کردیم. تنها مرد یک قبیله را، که یک تنه و دست تنها اما عالمانه و امیدوارانه، صدها داغ دیده و مصیبت چشیده را اداره کرد و ده‌ها واقعه خصمانه و فتنه گرانه را مدیریت، ندیدیم و نشان ندادیم. چطور شکوه مردانه و عاقلانه سجاد را میان ویرانه‌های مدینه ندیدیم؟ و یا چطور سکوت مدبرانه و خردمندانه‌ی پسرِ علی را بیرونِ گودِ حرّه نشنیدیم؟ چطور حضور جانانه و فداکارانه دردانه زهرا را میان جماعت اناث باقی مانده از کربلا حس نکردیم؟ چطور نفهمیدیم و ندانستیم آنکه شجاعانه از پس چندین و چند تلاش مذبوحانه، سربلند و روسفید خودش و اهل خیمه‌اش را بیرون آورد سجاد بود؟

ما نفهمیدیم پسر حسین، آن تشنه لبِ غلتیده در خون، سی و چهار سال بعد از آن کشتارِ ددمنشانه و وحشیانه کجا بود، چه کرد و چگونه زیست؟

در این کتاب امام مخاطب با منابع و کتب بسیاری مواجهه است که توسط سید مهدی شجاعی انتخاب شده‌اند تا وقایع از میان آنها به درستی روایت شود.

این‌کتاب در ۴۲۸ صفحه منتشر شده است.