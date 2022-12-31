حمایت یک میلیون و ۶۰۰ از دست رفت/ ریزش ۵۶ هزار واحدی شاخص بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز با ریزش ۵۶ هزار واحدی در جایگاه یک میلیون و ۵۹۰ هزار واحد آرام گرفت. امروز بازار با ریزش‌های سنگین در بیشتر نمادهای بازار سرمایه مواجه شد و به نوعی رشد هفته گذشته خود را پس گرفت.

اما شرایط آن گونه که امروز فشار فروش وجود داشت برای بازار سرمایه حاد نبوده و به علت ارزنده بودن نمادها احتمال رشد در انتهای این هفته یا ابتدای هفته آینده وجود دارد.

ارزش معاملات که در روز چهارشنبه به بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود امروز با افت کمی مواجه شده و به ۹,۹۹۳ میلیارد تومان است. اما ارزش معاملات همچنان بالا بوده و مؤلفه‌های بنیادی با همان دلار ۲۸,۵۰۰ تومان نیز به نفع بازار سرمایه است در نتیجه این ریزش شدید، نتیجه رشد شدید هفته گذشته بوده و بازار برای ایجاد روند صعودی نیاز به استراحت و تعادل داشت.