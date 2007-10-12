نگاهی به آداب و رسوم مردم کویت در عید سعید فطر

مردم کویت پیش از فرا رسیدن عید سعید فطر خیابانها، کوچه ها و میادین این کشور را آذین بندی می کنند . خیابانها در این روز بسیار تمیز است، مغازه ها به خوبی گردگیری شده اند، خانه ها نیز نظافت شده و بوی عطر و عود در فضای خیابانها و کوچه ها می پیچد. برخی در بازارها و مقابل منازل با پارچه نوشته ها و پرچمهایی فرا رسیدن عید سعید فطر را تبریک می گویند و حتی آرزوی سعادتمندی برای یکدیگر می کنند.

در روزهای آخر ماه مبارک رمضان مردم به بازارها می روند و برای کودکان و خانواده خود لباس عید می خرند. کودکان خوشحال ترین گروهی هستند که فرا رسین عید فطر را لحظه شماری می کنند تا بتوانند لباسهای نوی خود را بر تن کنند.

مسلمانان در این روز در میدانهای بزرگ شهر جمع می شوند تا نماز عید سعید فطر را با اتحاد و همبستگی اقامه کنند. پس از اقامه نماز عید فطر مردان به یکدیگر تبریک گفته و آروزی بهترین اوقات را برای یکدیگر می کنند.

پس از این مسلمانان به خانه بزرگ خانواده خود می روند تا به دیگر افراد خانواده نیز این روز را تبریک گویند. آنها نصف روز را در خانه بزرگ خانواده می مانند و گردهم می آیند و گاهی اوقات نیز تا عصر روز اول عید به خانه اقوام و آشنایان می روند.

شیرینی های مخصوص کویتی ها به نام " شعرالبنات" که به صورت دراز تهیه می شود، در این روز رواج بسیاری دارد. دادن عیدی جزئی مهم از فعالیتهای عید است که کویتیها به آن اقدام می کنند و به فرزندان و نوه های خود به اندازه توانایی و امکانات مادی عید می دهند.

آنچه در این ایام فراموش نمی شود، حضور در سالنهای تئاتر و نمایش است که در خلال ایام عید بسیار شلوغ است و از سوی شرکتها، مؤسسات و گروههای خاص برگزار می شود. حتی نمایشها برای گروههای سنی نیز برگزار می شود. بازیهای خاص و ویژه این ایام، صدقه و کمک به نیازمندان و ایتام نیز از سنتهای فراموش نشده به شمار می رود.