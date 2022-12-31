بازداشت ۷ هزار فلسطینی در سال جاری میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز مطالعات اسرای فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی، بازداشت فلسطینیان در اراضی اشغالی را شدت بخشیده و هزاران نفر را بازداشت کرده است.

در این گزارش آمده است که در سال گذشته، نزدیک به ۷ هزار فلسطینی به بازداشت نظامیان صهیونیست درآمدند که در میان آنان ۱۶۴ زن و دختر و ۸۶۵ کودک دیده می‌شود.

این مرکز اشاره کرد که بیشتر بازداشت شدگان پس از تحقیق و بازجویی آزاد شدند اما شماری هم همچنان در بند اسارت هستند.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۲، شش نفر از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین به نام‌های ناصر عبدالجواد از سلفیت، احمد عطون از قدس، خلیل ربعی، محمد طل، باسم زعاریر و نایف رجوب همگی از شهر الخلیل به بازداشت نظامیان صهیونیست درآمدند. در سالی که گذشت، ۱۱۷ نفر از ساکنان نوار غزه هم به دست نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شدند.

همچنین، در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۱۴۸۳ شهرک‌نشین اشغالگر صهیونیست به مسجد مبارک الاقصی تعرض کردند.