تامین گاز بخش خانگی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم در جلسه بررسی مشکل کمبود گاز در استان، اظهار کرد: گروه‌های مرجع بویژه ائمه جمعه و رسانه‌ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ صحیح مصرف دارند و اگر بتوانیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم بخش زیادی از مشکل کمبود گاز حل خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیت‌های موجود در تأمین گاز، تاکید کرد: راه حل اساسی این مشکل، تغییر فرهنگ مصرف و صرفه‌جویی در مصرف گاز است که تأثیر آن از همه اقدامات محدودکننده بیشتر است.



وی در خصوص محدودیت گاز برای صنایع نیز گفت: خوشبختانه صنایع استان همکاری خوبی در مدیریت مصرف گاز داشته‌اند و محدودیت گاز برای آنها باید با برنامه و اطلاع قبلی صورت گیرد تا خللی در روند تولید آنها ایجاد نشود.



خرّم بر رعایت الگوی مصرف در ادارات و دستگاه‌های اجرایی نیز تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید پیش از همه بخش‌ها برای رعایت حال مردم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند و عملکرد ادارات در این زمینه به صورت مرتب رصد شود.

وی نسبت به برخورد جدی با مصرف غیرمجاز و غیرمتعارف گاز تاکید کرد و گفت: هیچ‌گونه تبعیضی در این خصوص نباید صورت گیرد و دستگاه‌های مسئول با همکاری دستگاه قضائی اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.



وی ابراز امیدواری کرد با اقدامات پیشگیرانه و همچنین رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف گاز بتوانیم زمستان امسال را با کمترین مشکل سپری کنیم.