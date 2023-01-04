تامین گاز بخش خانگی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم در جلسه بررسی مشکل کمبود گاز در استان، اظهار کرد: گروههای مرجع بویژه ائمه جمعه و رسانهها نقش مهمی در ترویج فرهنگ صحیح مصرف دارند و اگر بتوانیم در مصرف گاز صرفهجویی کنیم بخش زیادی از مشکل کمبود گاز حل خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیتهای موجود در تأمین گاز، تاکید کرد: راه حل اساسی این مشکل، تغییر فرهنگ مصرف و صرفهجویی در مصرف گاز است که تأثیر آن از همه اقدامات محدودکننده بیشتر است.
وی در خصوص محدودیت گاز برای صنایع نیز گفت: خوشبختانه صنایع استان همکاری خوبی در مدیریت مصرف گاز داشتهاند و محدودیت گاز برای آنها باید با برنامه و اطلاع قبلی صورت گیرد تا خللی در روند تولید آنها ایجاد نشود.
خرّم بر رعایت الگوی مصرف در ادارات و دستگاههای اجرایی نیز تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید پیش از همه بخشها برای رعایت حال مردم در مصرف انرژی صرفهجویی کنند و عملکرد ادارات در این زمینه به صورت مرتب رصد شود.
وی نسبت به برخورد جدی با مصرف غیرمجاز و غیرمتعارف گاز تاکید کرد و گفت: هیچگونه تبعیضی در این خصوص نباید صورت گیرد و دستگاههای مسئول با همکاری دستگاه قضائی اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
وی ابراز امیدواری کرد با اقدامات پیشگیرانه و همچنین رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی در مصرف گاز بتوانیم زمستان امسال را با کمترین مشکل سپری کنیم.
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