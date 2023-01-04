دانشگاه آزاد دارای بیشترین میزان ازدواج دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ظهر امروز در اولین جلسه ستاد ازدواج دانشگاهیان با اشاره به موضوع ازدواج و جمعیت کشور گفت: موضوع جمعیت از دغدغه‌های مهم تمام بخش‌های کشور و برنامه ریزان نظام است و مقام معظم رهبری مطالبه جدی در این زمینه دارند و اگر نرخ ازدواج افزایش یابد فرزندآوری و مشکل جمعیت نیز تا اندازه‌ای حل می‌شود.

وی افزود: در صورتی که میانگین سن ازدواج به نقطه خوبی برسد بلافاصله در افزایش جمعیت و نرخ فرزندآوری اثر خواهد داشت.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها افزود: در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ازدواج‌ها کاهش معناداری داشته است ولی در دو سال گذشته این کاهش متوقف شده و حتی کمی نیز افزایش داشته ایم.

وی به دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: جمعیت قابل توجهی از جوانان در دانشگاه‌ها حضور دارند که از نظر سنی شرایط ازدواج را دارند. اکنون ۳.۵ میلیون دانشجو و استاد در دانشگاه‌ها هستند و میانگین سنی که دانشجو وارد دانشگاه می‌شود ۱۸ سال است و ۵۰ درصد این دانشجویان، دانشجویان دختر هستند و دانشجویان پسر ما نیز که وارد دانشگاه می‌شوند. پسران نیز شرایط مناسبی از نظر سنی برای ازدواج دارند و نهاد نمایندگی رهبری به خاطر تجربه‌ای که در برگزاری ازدواج دانشجویی داشته این وظیفه را برعهده گرفته است.

رستمی گفت: اولین بار سال ۷۶ ازدواج دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که با توجه به استقبالی که از آن صورت گرفت قرار شد به صورت عمومی در بقیه دانشگاه‌ها نیز برگزار شد. ما تا سال ۹۱ در ازدواج‌های دانشجویی رشد داشته ایم ولی امسال ۱۳ هزار ثبت نام ازدواج دانشجویی داشته ایم که اندکی با کاهش نسبت به سال گذشته که ۱۸ هزار ثبت نام داشتیم، مواجه است که از دلایل این کاهش می‌توان به بالا رفتن سن ازدواج و کاهش مشوق‌های ازدواج اشاره کرد.

وی افزود: در مجموعه دستگاه‌های متولی آموزش عالی، دانشگاه آزاد بالاترین میزان ثبت نام ازدواج دانشجویی را دارد و سپس دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های وزارت علوم، دانشگاه علمی کاربردی، وزارت بهداشت و دانشگاه فرهنگیان بیشترین ثبت نام را داشته اند.

وی افزود: دانشجویان دانشگاه‌های وزارت بهداشت با توجه به اینکه کمتر دغدغه اشتغال دارند از لحاظ آماری وضعیت خوبی دارند.

وی به محورهایی که در بحث ازدواج دانشجویی پیگیری می‌شود اشاره کرد و گفت: چند محور را در ازدواج دانشجویی پیگیری می‌کنیم که شامل ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی است حتی باید مقررات آموزشی دانشگاه نیز در این زمینه در راستای تسهیل ازدواج دانشجویی تغییر کند چرا که ما گزارش‌هایی داشته ایم مبنی بر اینکه دانشجویان به خاطر فعالیت‌های پژوهشی از ازدواج و فرزندآوری فاصله می‌گیرند.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها به طرح ملی همسفر تا بهشت اشاره کرد و گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این طرح دانشجویانی که برای ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اند را به مشهد مقدس اعزام می‌کند و کلاس‌هایی نیز برای آنها برگزار می‌کند.

وی افزود: بر اساس آمار سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، ۴۳ هزار و ۴۳۵ هزار ازدواج دانشجویی ثبت شده است که طی این مدت، ۹۴ درصد ازدواج‌های دانشجویی پایداری خانواده داشته است.

رستمی همچنین به رابطه کاهش مهاجرت و ازدواج دانشجویی اشاره کرد و گفت: ازدواج دانشجویی در کاهش مهاجرت دانشجویی نیز تأثیر گذار است. بر اساس آمارها نسبت مهاجرت دانشجویان متأهل نسبت به دانشجویانی که تجرد دارد کمتر است و حتی در بازگشت به کشور نیز دانشجویان متأهل بیشتر به کشور باز می‌گردند تا دانشجویان مجرد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها به کمبود خوابگاه متاهلی، دغدغه‌های شغلی و مسکن برای ازدواج دانشجویی کرد و گفت: اینها موضوعاتی است که باید به آن توجه شود و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شد. از جمله توسعه کمی و کیفی خوابگاه‌های متاهلی، حمایت شغلی و معیشتی دانشجویان، تأمین و تخصیص کالاهای اساسی جهیزیه است که باید به این مسائل توجه شود.