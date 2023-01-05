۹۰ درصد مصوبات سفر قبلی استاندار محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده شامگاه پنجشنبه در دیدار نخبگان و فعالان عرصه‌های مختلف شهرستان سرعین با استاندار اردبیل اظهار کرد: استکبار جهانی با همراهی امپراطوری رسانه‌ای خود ماه‌ها است در کشور ما به دنبال ایجاد فتنه، نفاق و دودستگی است اما شعور و بصیرت ملت ایران به ویژه اهالی سرعین بخش عظیمی از این حرکت دشمن را ناکام گذاشته است.

وی تصریح کرد: شهرستان سرعین جز معدود شهرستان‌هایی است که تحت تأثیر حرکت‌های شوم استکباری در ماه‌های اخیر قرار نگرفت بلکه مردم این شهرستان با بصیرت و وفاداری به خط ولایت سعی کردند تا استکبار جهانی و جریان نفاق را در نطفه خفه کنند.

فرماندار شهرستان سرعین گفت: مردم این شهرستان در مناسبت‌های ملی و مذهبی نظیر ۱۳ آبان، ۹ دی و تشییع شهدای گمنام در این شهرستان با آرمان‌های نظام اسلامی تجدید بیعت کرده و اطاعت خود را از خط ولایت و رهبری نشان دادند.

باقرزاده با قدردانی از حضور استاندار اردبیل در دور سوم سفرها در شهرستان گردشگری سرعین افزود: ۷۲ مصوبه سفر قبلی استان اردبیل به این شهرستان تا ۹۰ درصد محقق شده و در این مرحله از سفر نیز همچنان طرح‌ها و پروژه‌های مهم به ویژه در حوزه گردشگری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی با قدردانی از همراهی نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی برای تحقق مطالبات و خواسته‌های مردم خاطرنشان کرد: ساخت و سازهای بلند در این شهرستان نیاز ضروری را به تجهیز نردبان خدمات‌رسانی ایجاب می‌کرد که با خرید و حمل آن به سرعین، شهرداری به راحتی می‌تواند سرعت خدمات‌رسانی خود را در حوادث مختلف به نمایش بگذارد.

باقرزاده از حل مشکل آب ساکنان هشت روستا در سرعین خبر داد و اضافه کرد: ۸۰ درصد پروژه تاکنون با تأمین منبع مورد نیاز حل شده و قطعاً گره‌گشایی از مشکلات آب شهری و روستایی در اولویت قرار دارد.

وی به فعالیت‌های انجام شده در حوزه راهداری، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی اشاره کرد و ادامه داد: در کنار تعریض محور سرعین به آلوارس و اوجور، راه‌های روستایی شهرستان سرعین تا ۲۵ کیلومتر و با ابلاغ ۷۷ میلیارد تومان اعتبار اجرایی و به مرحله مطلوبی رسیده است.

فرماندار سرعین ضرورت تکمیل زنجیره‌های تولید ثروت در بخش گردشگری در سرعین را یادآور شد و گفت: استاندار اردبیل در سفر یک روزه به سرعین از پروژه‌های متعدد گردشگری بازدید کرده و قول مساعد برای تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق بانک‌های عامل را صادر کردند.