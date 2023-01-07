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۱۷ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۳۷

مرکز حقوق بشری یمنی:

جامعه جهانی فقط نظاره گر جنایات ائتلاف سعودی علیه ملت یمن است

جامعه جهانی فقط نظاره گر جنایات ائتلاف سعودی علیه ملت یمن است

مرکز حقوق بشری عین یمن به جنایت جدید سعودی علیه غیرنظامیان یمنی واکنش نشان داد و اعلام کرد: جامعه جهانی فقط نظاره گر جنایات ائتلاف سعودی علیه ملت یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مرکز حقوق بشری عین یمن به جنایت جدید سعودی علیه غیرنظامیان یمنی واکنش نشان داد.

در بیانیه مرکز حقوق بشری عین آمده است: ما به شدت جنایتی که توپخانه ارتش سعودی در منطقه شدا در استان صعده مرتکب شد و به شهادت یک یمنی و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر منجر شد، را محکوم می کنیم و این جنایت را مورد انزجار قرار می دهیم.

مرکز مذکور تاکید کرد: ما سکوت جامعه بین المللی و نهادها و سازمان های بین المللی و در راس آنها سازمان ملل را محکوم می کنیم.

مرکز حقوق بشری عین اعلام کرد: جامعه بین المللی و در راس آنها سازمان ملل فقط تماشاگر اقدامات ائتلاف سعودی و عوامل آنها علیه ملت یمن هستند.

خبر دیگر از یمن اینکه منابع یمنی از ۱۶۴ مورد نقض آتش بس در الحدیده یمن خبر دادند.

کد مطلب 5676085

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