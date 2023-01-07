وضعیت کرونا در استان بوشهر پایدار است/ لزوم تکمیل چرخه واکسن

حسن ملکیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد بیماران بستری در بخشهای حاد تنفسی بیمارستانهای استان بوشهر ۱۲ نفر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با اشاره به عدم بستری بیمار مثبت کرونا در استان بوشهر افزود: در شبانهروز گذشته ۶ بیمار جدید در بخشهای حاد تنفسی بیمارستانهای استان بوشهر تحت مراقبت قرارگرفتهاند.
وی با بیان اینکه در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای استان بوشهر مورد مبتلا به کرونا بستری نیست، گفت: خوشبختانه در شبانهروز گذشته ۴ بیمار نیز باحال عمومی خوب از بیمارستانهای استان بوشهر ترخیص شدهاند.
وی با اشاره به تداوم روزهای بدون فوتی کرونا در استان بوشهر نیز گفت: از آغاز شیوع کرونا تاکنون، متأسفانه ۲ هزار و ۲۳۲ هم استانی جان خود را به دلیل ابتلاء به کرونا از دست دادهاند.
ملکیزاده با اشاره بهاضافه شدن سه مورد مثبت جدید کرونا در هفت روز گذشته به آمار کل مبتلایان کرونا در استان عنوان کرد: در استان بوشهر از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۰۸ هزار و ۶۶۲ نفر به این ویروس مبتلا شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر تصریح کرد: با توجه بهاحتمال بروز موج جدید کرونا، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقدمات لازم را برای کنترل این بیماری فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان تقاضا میشود برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا نسبت به تکمیل چرخه واکسن اقدام کرده و رعایت شیوهنامههای بهداشتی بهویژه در مکانهای سرپوشیده را جدی بگیرند.
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