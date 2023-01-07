طرح آبرسانی به ۴۰ روستای پلدشت اجرایی می شود

سرهنگ موسوی عطاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۰ روستای پلدشت مشکل آب دارند که از این تعداد ۲۷ روستا با تنش آبی مواجه هستند، افزود: این طرح در قالب طرح سازندگی و محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجراست و تاکنون از ۳۵ درصد پیشرفت اجرایی برخوردار بوده و طول اجرای طرح ۳۰ است.

وی با بیان اینکه خط انتقال آب رسانی به این روستاها به طول ۵۶ کیلومتر است، افزود: در اجرای این طرح یک ایستگاه و دو مخزن آب با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب احداث می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: برای اجرای این طرح در مجموع ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد

وی یادآور شد: علاوه بر طرح آب رسانی دو طرح مرکز بهداشتی و درمانی در شهرهای پلدشت و نازک هم در قالب طرح قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجراست که تاکنون با صرف هزینه بالغ بر ۴ میلیارد تومان از ۳۵ درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.

با اتمام این طرح ۳۸۰۰ خانوار روستایی با جمیعتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شوند.