دورخیز شاگردان رنگرز برای حضور در مسابقات آسیایی و جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان حسن رنگرز با توجه به رویدادهای بین المللی کشتی فرنگی در سال جدید میلادی، روزهای مهمی را پیش رو دارند که طبق برنامه کادر فنی باید خود را مهیای حضور در این میادین کنند.

از سوی دیگر پس از تغییر و تحولات مدیریتی در رأس امور تیم ملی کشتی فرنگی و جایگزینی حسن رنگرز به جای محمد بنا به عنوان سرمربی، این تیم با عملکرد خوبی در میادین مختلف همراه شد و همچنین تاکید رنگرز و همکارانش در کادر فنی بر رعایت دقیق و عادلانه چرخه انتخابی نویدبخش روزهای بهتر این تیم است. ضمن اینکه فرنگی کاران مدعی نیز می‌توانند بدون هیچ دغدغه و تردیدی برای آینده‌ای روشن مهیا شوند و در مسیری عادلانه و مشخص برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنند.

در همین راستا حسن رنگرز که به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از نزدیک شاهد مصاف مدعیان در رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور بود در یک پیام تصویری اعلام کرد: «پس از رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان کشور، شاهد برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان کشور بودیم که با مصاف ۳۶۲ کشتی‌گیر به عنوان سرمایه‌ها و استعدادهای ناب ما بر پا شد. امیدوارم این نفرات در آینده بتوانند همچون گذشته نتایج درخشانی را در میان مدت برای کشتی فرنگی رقم بزنند.»

وی ادامه داد: «رقابت‌های قهرمانی کشور گام نخست انتخابی تیم‌ملی و چرخه انتخابی بود که نفرات برتر رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور نیز به مثابه مسابقات بزرگسالان، سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهان پهلوان تختی را کسب خواهند کرد.»

طبق اعلام کادر فنی و با توجه به اهمیت رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی، نفرات برتر رقابت‌های قهرمانی کشور به همراه مدال آوران امیدهای جهان و ملی‌پوشان مسابقات جهانی بزرگسالان که موفق به کسب مدال نشدند به زودی عازم تورنمنت کرواسی می‌شوند. بدین ترتیب در پایان این مسابقات و با توجه به نتایج و عملکرد نفرات اعزامی، ترکیب تیم ملی در رقابت‌های قهرمانی آسیا مشخص خواهد شد.

البته این پایان تمهیدات کادر فنی برای رویدادهای مهم سال ۲۰۲۳ نیست و طبق برنامه قرار است ملی‌پوشان عنواندار، مدال آوران قهرمانی آسیا و نفرات برتر جام تختی در نهایت برای حضور در ترکیب تیم ملی اعزامی مسابقات جهانی انتخاب شوند. روند انتخاب این ملی‌پوشان نیز طی اعزام آنها به تورنمنت خارجی و همچنین مصاف رو در رو با یکدیگر خواهد بود.

طبق تقویم اتحادیه جهانی، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان پس از حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۲۳ صربستان باید بلافاصله مهیای حضور در بازی‌های آسیایی شود که کادر فنی به همین دلیل باید دو تیم و ترکیب مجزا را برای حضور در این میادین ساخته و پرداخته کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های تیم ملی کشتی فرنگی در حالی آغاز خواهد شد که نخستین اردوی شاگردان حسن رنگرز طی روزهای ۲۰ تا ۳۰ دی ماه در خانه کشتی کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.