دیدار فرمانده سپاه امام رضا (ع) با خانواده شهید بابا نظر رستمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی در آستانه سالگرد شهادت شهید بابا محمد رستمی به همراه جمعی از مسئولان استانی با خانواده این شهید دیدار کردند که در این دیدار به پاس مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهید رستمی از همسر این شهید والامقام تجلیل و تقدیر شد.



فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به اینکه امروز هم شهدا در بین ما حاضر و ناظر هستند و ما را کمک می‌کنند، گفت: هر جا در کارهایمان به بن بست می رسیم با توسل به شهدا گره‌ها باز می‌شود.

وی با بیان به اینکه حضور در بین خانواده‌های شهدا برای ما یک توفیق بزرگ است از خانواده شهدا خواست تا برای مسئولان و ماندن ما در مسیر شهدا دعا کنند.

در ادامه همسر شهید بابا رستمی با قدردانی از حضور سردار غیاثی و دیگر مسئولان استان در منزل شهید گفت: امروز هم مثل دیروز خانواده شهدا به عهدی که با امام و شهدا بسته اند پایبند هستند و در هر میدانی که انقلاب به حضور ما نیاز داشته باشد حاضر خواهیم شد.

دختر شهید بابا رستمی در پایان این دیدار از سردار غیاثی خواست تا با هماهنگی و در صورت ممکن از نزدیک بتوانند با رهبر معظم انقلاب دیدار داشته باشند.

گفتنی است؛ شهید پاسدار بابا محمد رستمی در شهرستان قوچان چشم به جهان گشود و در حین مأموریت به عنوان فرمانده عملیات در جاده سبزوار بر اثر سانحه رانندگی به درجه رفیع شهادت نائل شد، مزار او در صحن حرم امام رضا (ع) واقع است.