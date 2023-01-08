علیرضا شهبازی در گفت وگو با خبرنگار مهر در رابطه با طرح مالیات بر سوداگری گفت: بسیار در به نتیجه رسیدن این طرح امیدوار هستیم و طرح مالیات بر سوداگری به آرامش بازار کمک میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مالیات بر سوداگری در مجلس گفت: اخیراً طرح مالیت بر سوداگری در مجلس طرح و برخی از مواد آن تصویب شد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر طرح مالیات بر سوداگری پیش از این وجود میداشت، تا چه حد میتوانستیم جلوی سوداگری در بازار خودرو، مسکن، طلا را بگیریم، بیان کرد: عوامل زیادی در بالا رفتن یکباره قیمت دلار، طلا و سکه و سایر کالاهای سرمایهای نقش دارند که بخشی از آن را میتوان به نبود این ابزار تنظیمگری نسبت داد.
این نماینده مجلس بیان کرد: اگر مدیران و مسئولین وظایفی که بر عهده آنها است را بهتر و دقیقتر انجام دهند خیلی بهتر میتوانستیم این شرایط را مدیریت کنیم. در نهایت اعتقاد داریم که میتوان کشور را بهتر از این اداره کرد و میتوان با احساس مسئولیت بیشتر و تعهد بیشتر کار کرد. امیدواریم با تغییراتی که حاصل شده، این وضعیت بهبود یابد و آرامشی را در بازار حاکم کند.
شهبازی درباره میزان امیدواری در به نتیجه رسیدن این طرح بعد از این کش و قوسهای فراوان گفت: بسیار در به نتیجه رسیدن این طرح امیدوار هستیم و طرح مالیات بر سوداگری به آرامش بازار کمک میکند.
شهبازی در انتها توضیح داد: بیشتر سوداگران بودند که از ورود به سرمایهگذاری در بازار داراییها سودهای هنگفت به دست میآورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزمهای لازم، از این افراد مالیات اخذ نشده است. این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است.
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