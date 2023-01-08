واکنش هیستریک اسرائیل به خوشحالی فلسطینی ها از آزادی «کریم یونس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از لغو مجوز ورود سه مقام تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش فتح به سرزمین‌های اشغالی پس از دیدار با «کریم یونس» آزاده و قدیمی ترین اسیر فلسطینی خبر داد.

بر اساس گزارش منابع عبری، وزیر جنگ رژیم اشغالگر تصمیم گرفت مجوز ورود سه تن از رهبران جنبش فتح به نام‌های «فتح محمود العلول» نایب رئیس جنبش فتح، «روحی فتوح» رئیس شورای ملی فلسطین و «عزام آل احمد» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین به سرزمین‌های اشغالی را به علت ملاقات با کریم یونس اسیر و تبریک آزادی به او، لغو کند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی سحرگاه پنجشنبه گذشته ۵ ژانویه ۲۰۲۳، کریم یونس اسیر فلسطینی را پس از ۴۰ سال اسارت آزاد کردند و از بیم برگزاری مراسم استقبال و جشن فلسطینی‌ها، او را در خیابانی در منطقه «رعنانا» در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ رها ساختند.