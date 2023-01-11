اسرای فلسطینی مصمم به مقابله با تهدیدات فاشیستی «بن گویر» هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «کریم یونس» قدیمی ترین اسیر فلسطینی که اخیراً پس از چهل سال اسارت از چنگال رژیم صهیونیستی آزاد شده است، با بیان اینکه او فلسطینی است و در سرزمین و خانه خود در فلسطین باقی خواهد ماند، تأکید کرد که اتحاد اسرای فلسطینی نیرویی است که تمام توطئهها علیه آنها را در هم می شکند.
کریم یونس در ادامه مصاحبه با المیادین تصریح کرد: اسرای فلسطینی مصمم به مقابله با تهدیدات فاشیستی «ایتمار بن گویر» وزیر افراطی رژیم صهیونیستی و شکست دادن او هستند.
وی تاکید کرد که از تهدید سلب تابعیت اسرائیلی خود نمی ترسد، چرا که او اسرائیلی نیست، بلکه فلسطینی است.
کریم یونس در خصوص استقبال مردمی از وی پس از آزادی از اسارت گفت: استقبال گرم مردمی و اعلام وفاداری آنها، قدردانی از مجاهدتهای اسرا و زحمات و جانفشانیهای آنها است.
این اظهارات کریم یونس در حالی است که اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر برای تدارک رویارویی گسترده با طرحهای ایتمار بن گویر، آماده باش همه جانبه اعلام کردند.
باشگاه اسرای فلسطینی در همین رابطه اعلام کرد که اقدامات اشغالگران علیه اسرای فلسطینی پس از بازدید بن گویر از زندان «نفحه» در سرزمینهای اشغالی صورت میگیرد.
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