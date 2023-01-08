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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱

توافق «مارتینز» با تیم ملی پرتغال/«زیدان» به سه تیم پاسخ منفی داد

توافق «مارتینز» با تیم ملی پرتغال/«زیدان» به سه تیم پاسخ منفی داد

«روبرتو مارتینز» سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بلژیک با تیم پرتغال به توافق ابتدایی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال پرتغال بعد از حذف این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر مراکش و ناکامی در صعود به مرحله نیمه نهایی، به دنبال انتخاب سرمربی جدیدی به جای «سانتوس» رفت و خبرها حاکی از توافق «روبرتو مارتینز» اسپانیایی با این تیم است.

مارتینز هم در جام جهانی حضور داشت و با بلژیک عملکرد ناامید کننده‌ای به نمایش گذاشت. این تیم در همان مرحله مقدماتی از جام جهانی حذف شد تا مارتینز هم از تیم ملی بلژیک کنار گذاشته شود.

طبق اعلام «اتلتیک»، مارتینز در حال حاضر به توافقات ابتدایی با فدراسیون پرتغال رسیده است.

در این بین نشریه «اکیپ» فرانسه هم فاش کرد که پرتغال پیش از این به دنبال «زین الدین زیدان» بوده که این مربی سرشناس فرانسوی به پیشنهاد پرتغال پاسخ منفی داده است.

طبق ادعای اکیپ، آمریکا و برزیل دو تیم ملی دیگری بودند که زیدان پیشنهاد سرمربیگری آنها را رد کرده است.

کد مطلب 5676384

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