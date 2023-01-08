به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن پور در حاشیه نخستین جلسه ستاد خدمات سفر لرستان، اظهار داشت: در اجرای خدمات مطلوب به گردشگران ۱۰ کمیته تخصصی در این ستاد مشخص شده که هر کدام وظایف مختلفی را بر اساس حوزه فعالیت سازمانی خود بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه همه شرایط و امکانات برای پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی در استان فراهم خواهد شد، اظهار کرد: با تلاشهای صورت گرفته و با روشهای نوین تبلیغاتی از جمله اپلیکیشن کاربردی لرستان سفر، تمامی محورها و مسیرهای گردشگری، تأسیسات گردشگری، اماکن اقامتی و جاذبههای طبیعی و تاریخی استان به همراه تولیدات صنایع دستی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر لرستان، بیان کرد: به منظور هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی برای خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران، جلسه استانی ستاد خدمات سفر هر ۱۵ روز یک بار برگزار خواهد شد.
حسنپور، اضافه کرد: رعایت دستورالعملهای ستاد ملی کرونا، برگزاری منظم ستادهای شهرستانی و ارائه گزارش به دبیرخانه ستاد، نظافت اماکن و مسیرهای اصلی و محورهای گردشگری، ساماندهی پارکینگها، روشنایی معابر، ارائه خدمات مخابراتی، اتمام طرحهای عمرانی در سطح استان نهایت تا ۲۵ اسفندماه، ساماندهی ورودی و خروجی شهرها و ساماندهی بازارچهها از جمله مواردی بود که در این نشست در خصوص آنها تصمیمگیری شد.
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