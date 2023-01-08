نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی درباره مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان همکاری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم دارد در هفته جاری نشست فوق العاده ای را برای بررسی تعرضات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی برگزار کند.

در این بیانیه آمده است: نشست سازمان همکاری اسلامی روز سه شنبه دهم ژانویه در مقر آن در شهر جده در عربستان برگزار خواهد شد.

سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که این نشست در پی تشدید اقدامات بی وقفه رژیم صهیوینستی در شهر قدس اشغالی و هتک حرمت مستمر مسجدالاقصی که بارزترین آن یورش ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی کابینه تل آویو است، برگزار خواهد شد.

گفتنی است، هفته گذشته نیز سازمان همکاری اسلامی از جامعه بین الملل خواستار عمل به مسئولیت خود در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی شد.

سازمان همکاری اسلامی، رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامدهای تداوم تعرضات بی وقفه به شهر قدس اشغالی و ساکنان آن دانست.