احتمال افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اظهار کرد: مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل دو حوزه اصلی برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است. این دو موضوع اگرچه اشتراکاتی دارند اما تلاش‌های متفاوتی می‌طلبند و تاکنون برای آن‌ها دو شورای حمل و نقل و مسکن تشکیل و به صورت هفتگی جلسه تشکیل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کارهای ستادی و پشتیبانی در خصوص اجرای وعده ۴ ساله دولت، انجام شده است و مطالبه اصلی دولت این است که اجرای قانون جهش تولید مسکن به سرمنزل مقصود برسد.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات پیش‌رو به‌ویژه در بخش تأمین مالی و تورم، کار این بخش سخت‌تر شده است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص تأمین زمین و اراضی موردنیاز برای این هدف‌گذاری افزود: بخشی از زمین‌ها در مالکیت وزارتخانه و شهرهای جدید است اما مطابق قانون جهش تولید مسکن سند بخش دیگر بایستی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.

بذرپاش با تأکید بر این‌که کار حوزه مسکن در چند بخش انجام می‌شود، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر نیمه تمام باقی مانده که درصد پیشرفت‌های مختلف دارد و تعدادی از آنها تا پایان سال از طریق منابع صندوق ملی مسکن تکمیل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر رئیس جمهور به شهر جدید پرند خاطرنشان کرد: یکی از بحران‌های موجود، مسکن‌هایی است که مردم وجه آن را پرداخت کرده اما هنوز تحویل نگرفته اند؛ این در حالی است که منابع آن صرف زیرساخت‌ها شده، بنابراین تأمین منابع را به‌صورت واریز ۱۰ همت به صندوق ملی مسکن می‌طلبد تا بخشی از آن برای مسکن مهر و بخش دیگر برای ما به تفاوت و جبران کسری سود بانک‌ها صرف شود که در این راستا تکمیل مسکن‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت ساخت، در دستور کار است.

وی با بیان این‌که اصلی‌ترین تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی بافت‌های فرسوده و ناپایدار است، گفت: این اقدام علاوه بر تولید مسکن، کشور را از مخاطرات بافت فرسوده نجات می‌دهد و تولید و ایمن سازی آن حائز اهمیت است. در بخش نوسازی بافت فرسوده طرح‌های انگیزشی و بسته‌های تشویقی طراحی شده که با استقبال مردم مواجه شده است و نتیجه قابل قبول داشته است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به خودمالکی‌ها و ساخت و ساز از سوی مردم اعلام کرد: فرآیند ساخت و ساز شخصی در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است، اما با راهبرد طرح‌های تشویقی گوناگون که از سوی معاونت شهرسازی در حال اقدام است، روند ساخت مسکن سرعت می‌گیرد.

بذرپاش با اشاره به بخش واگذاری زمین و ساخت واحد مسکونی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: در شهرهای با جمعیت کم‌تر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، زمین ۲۵۰ متری و در روستاها زمین ۵۰۰ متری داده می‌شود که این متراژ بسته به شرایط قابل تغییر است. از سوی دیگر با ارائه تسهیلات بانکی، ساخت و ساز تقویت و افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود سقف وام از ۳۵۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون اضافه و زمان بازپرداخت نیز اضافه شود تا قدرت مالی بالاتری به اشخاص برای ساخت و ساز داده شود.

بذرپاش به توافق با دستگاه‌هایی که در خصوص ساخت مسکن ایفای نقش می‌کنند، اشاره کرد و گفت: کارهای نهادی با دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ در راستای تأمین مسکن کارکنان زیرمجموعه خود انجام شده است تا علاوه بر تحقق هدف دولت در حوزه مسکن، این سازمان‌ها به‌عنوان محرک‌های اصلی ساخت مسکن وارد عمل شوند.