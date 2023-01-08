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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۴۹

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

احتمال افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان

احتمال افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان

وزیر راه و شهرسازی گفت: انتظار می‌رود سقف وام نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت نیز افزایش یابد تا قدرت مالی ساخت و ساز بالاتر برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اظهار کرد: مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل دو حوزه اصلی برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است. این دو موضوع اگرچه اشتراکاتی دارند اما تلاش‌های متفاوتی می‌طلبند و تاکنون برای آن‌ها دو شورای حمل و نقل و مسکن تشکیل و به صورت هفتگی جلسه تشکیل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کارهای ستادی و پشتیبانی در خصوص اجرای وعده ۴ ساله دولت، انجام شده است و مطالبه اصلی دولت این است که اجرای قانون جهش تولید مسکن به سرمنزل مقصود برسد.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات پیش‌رو به‌ویژه در بخش تأمین مالی و تورم، کار این بخش سخت‌تر شده است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص تأمین زمین و اراضی موردنیاز برای این هدف‌گذاری افزود: بخشی از زمین‌ها در مالکیت وزارتخانه و شهرهای جدید است اما مطابق قانون جهش تولید مسکن سند بخش دیگر بایستی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.

بذرپاش با تأکید بر این‌که کار حوزه مسکن در چند بخش انجام می‌شود، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر نیمه تمام باقی مانده که درصد پیشرفت‌های مختلف دارد و تعدادی از آنها تا پایان سال از طریق منابع صندوق ملی مسکن تکمیل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر رئیس جمهور به شهر جدید پرند خاطرنشان کرد: یکی از بحران‌های موجود، مسکن‌هایی است که مردم وجه آن را پرداخت کرده اما هنوز تحویل نگرفته اند؛ این در حالی است که منابع آن صرف زیرساخت‌ها شده، بنابراین تأمین منابع را به‌صورت واریز ۱۰ همت به صندوق ملی مسکن می‌طلبد تا بخشی از آن برای مسکن مهر و بخش دیگر برای ما به تفاوت و جبران کسری سود بانک‌ها صرف شود که در این راستا تکمیل مسکن‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت ساخت، در دستور کار است.

وی با بیان این‌که اصلی‌ترین تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی بافت‌های فرسوده و ناپایدار است، گفت: این اقدام علاوه بر تولید مسکن، کشور را از مخاطرات بافت فرسوده نجات می‌دهد و تولید و ایمن سازی آن حائز اهمیت است. در بخش نوسازی بافت فرسوده طرح‌های انگیزشی و بسته‌های تشویقی طراحی شده که با استقبال مردم مواجه شده است و نتیجه قابل قبول داشته است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به خودمالکی‌ها و ساخت و ساز از سوی مردم اعلام کرد: فرآیند ساخت و ساز شخصی در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است، اما با راهبرد طرح‌های تشویقی گوناگون که از سوی معاونت شهرسازی در حال اقدام است، روند ساخت مسکن سرعت می‌گیرد.

بذرپاش با اشاره به بخش واگذاری زمین و ساخت واحد مسکونی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: در شهرهای با جمعیت کم‌تر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، زمین ۲۵۰ متری و در روستاها زمین ۵۰۰ متری داده می‌شود که این متراژ بسته به شرایط قابل تغییر است. از سوی دیگر با ارائه تسهیلات بانکی، ساخت و ساز تقویت و افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود سقف وام از ۳۵۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون اضافه و زمان بازپرداخت نیز اضافه شود تا قدرت مالی بالاتری به اشخاص برای ساخت و ساز داده شود.

بذرپاش به توافق با دستگاه‌هایی که در خصوص ساخت مسکن ایفای نقش می‌کنند، اشاره کرد و گفت: کارهای نهادی با دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ در راستای تأمین مسکن کارکنان زیرمجموعه خود انجام شده است تا علاوه بر تحقق هدف دولت در حوزه مسکن، این سازمان‌ها به‌عنوان محرک‌های اصلی ساخت مسکن وارد عمل شوند.

کد مطلب 5676945

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    نظرات

    • وحید IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
      3 0
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      دروغ همه دروغ
    • مهرداد IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
      4 0
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      پس بگو تا آخر عمر باید قسط بدیم دیگ
    • IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      2 0
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      چه خبرتون ه کجا با این شتاب نامردی هم حدی دا ه چرا یکسال پیش خانه های ما آماده بود ندادند فاز یک گچساران
    • روستائ IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      1 0
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      خدانگذره انقدردروغ وعده ادم حالس بدمیشه تپش قلب میگیره وقتی شماهاحرف میزنین وعده میدین عمل نمیکنین رسانه هاهم حمایت میکنن مملکت یک دست مردم ازار...من سکته کردم بابت یک وام روستائ یک ساله میگن این هفته درودبرشرف خبرنگارهای انسان
    • مرتضی IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      4 5
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      اگر مبلغ وام و زمان بازپرداخت را زیاد کنید لطف بزرگی در حق جوانان انجام داده اید
    • حمیدرضا US ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      0 0
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      پس چی که دروغه من الان دوسال واسه روستایی درخواست کردم بنیاد مسکن میگه یه نقشه بردار ببراول از همه نقشه کلی زمینو بیار به نقشه بردارا میگم پیگن اصلا نیاز نیست اگرم ما بیایم فلان قد میگیریم بعد این گفته از منابع طبیعی استعلام بیار بعد اون از جهاد از دهیار کلی کار انجام دادم الان میگه زمینت تو طرح نی
    • IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      0 0
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      خدا با یقه شم دروغگوها رو بگیره چون شما جلو چشم همه دروغ میگید زندگیون مختل مسکن ملی کردید والان هیچ از حکمت خدا به دوره تمام شما دروغگوها رو جلو چشم ملت متنبه نکنه خدایا ما منتظریم
    • Mehrdad ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      0 0
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      وام روستایی نمیدن الان یکساله یه چند نفر دادن دوباره بستنش دیگ نمیدونیم چکار کنیم
    • بی خانمان IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مسخره بازیه. تو شهری که من ثبت نام کردم همین الان با ۵۰۰ میشه آپارتمان گرفت. اما اینا هنوز معلوم نکردن زمینها کجاست و نگفتن چقدر باید آورده اولیه بدیم. فقط گفتن بیا آورده بیار اما هیچی معلوم نیست. بعضیا میگن ۳۰۰ اورده با ۵۰۰ وام اصلا نمی ارزه.حتی معلوم نیست کی شروع کنن و کی تحویل بدن.دروغه همه
    • امیر IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جمع کنید این بساط را هر روز وام را افزایش می‌دهند و قیمتها را بالا میبرند مردم را بیچاره کردید به مردم زمین بدهید خودشان کم کم میسازند و خانه دار می‌شوند خیلیها حاضرند تو خانه گچ خاک زندگی کنند ولی مستاجر نباشند. اگر می‌خواهید وضع مسکن درست شود مالکیت خانه و مخصوصاً زمین را محدود و مالیات بگیرید
    • امیر IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مالکیت خانه و زمین مسکونی را محدود به تعداد انگشت شمار نه یکی و مالیات برای مازاد ان به اندازه 50 تا 100 درصد ارزش روز ملک باشد کی میتونه اینقدر قسط بده به مردم زمین بدهید کم کم بسازند و خانه دار شوند تا چند سال دیگه نسلمان منقرض خواهد شد
    • یونس IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      من ثبت نام کردم ولی اگه انقدر پول داشتم میرفتم همون جا که قراره خانه تحویل بدن خونه می‌خریدم اونم آماده تکمیل شده...اصلا معلوم نیست چقدر باید پیش بدیم چقدر وام میدن هرکی یه چیز میگه ..شما هم اگه دلتون واسه مردم سوخته یا از دم قسط کنید یا زمین رایگان بدین .
    • حسن IR ۰۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام ازسیستان بلوچستان شهرستان دلگان پنچ سال پیش سیل امدسیل زده شدیم بوجه سیل وبلاعوض کمک معشتی همه بنیادمسکن شهرستان دلگان خورده فکرکردن حکومت به پایان رسیده هرکجانام زدیم کسی جواب گونیست این پیام به مسولین برسانیدتلفن 09157838923 صدتاخانه به بالاهست نیمکاره رهاشدمصالح خراب شدن مردم خیرون روستاکهنک
    • حسن IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      فقطبه دادمردم دلگان برسیبنیادمسکن بودچه خورده 5سال طرف الان زاهدان مدیربنیادهست حساب همه مردم خالی کردن فقطروستای کهنک لدی 100خانه نیم کاره شدهدلگان هرکجاشاکی شدیم طرف پارطی داردکاری نمیشه خدابه دادمردم برسه دفتررهبری شاکی شدیم چشم خبری نیست تلفن بنده 09157838923به گوش مسولین برسانیدبلوچستان بخور
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      شهر ما چون زیر یکصد هزار نفره خودمون باید بسازیم . سیصد میلیون تومان هم وام میده . آخه با سیصد میلیون مگه میشه خونه ساخت ؟ شما رو به خدا گه میخواهید بدبخت هایی مانند ما خونه دار بشن ، مبلغ این وام را زیاد کنید ؛ الکی صحبت نکنید که فلان میکنیم و بهمان میکنیم . لطفاً حرف و علمتون یکی باشه .

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