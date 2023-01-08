به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (یکشنبه) و از سری رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال تیم شهرداری گنبدکاووس در سالن المپیک این شهر مقابل شهداب یزد رفت که در پایان با نتیجه سه بر صفر تن به شکست داد.

این بازی دهمین شکست گنبدی‌ها در لیگ برتر محسوب می‌شود. تیم شهرداری گنبدکاووس با کسب ۶ برد در رده یازدهم جدول قرار دارد و چهارشنبه جاری میهمان نیان الکترونیک خراسان خواهد بود.

پاس گرگان هم در هفته شانزدهم مسابقات در رامسر مازندران به میدان رفت و در یک بازی حساس و فشرده با نتیجه سه بر دو مغلوب هورسان رامسر شد.

پاس گرگان با هفت برد و ۹ شکست در رتبه پنجم لیگ برتر قرار دارد.

یاران عیسی سنگدوینی در هفته هفدهم مسابقات به مصاف فولاد سیرجان خواهد رفت.

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران باحضور ۱۴ تیم «پاس گرگان، نیان الکترونیک خراسان، سایپا تهران، راه‌یاب ملل مریوان، شهداب یزد، هورسان رامسر، مس رفسنجان، فولاد سیرجان ایرانیان، لبنیات هراز آمل، ایفا سرام اردکان، گیتی پسند اصفهان، پیکان تهران، شهرداری ارومیه و شهرداری گنبدکاووس» در حال برگزاری است.

