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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۳۹

با توجه به ورود موج سرما به خراسان رضوی؛

سرپناه‌های شبانه بهزیستی میزبان معتادین کارتن خواب و متجاهر هستند

سرپناه‌های شبانه بهزیستی میزبان معتادین کارتن خواب و متجاهر هستند

مشهد ـ مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی از آمادگی کامل سرپناه‌های شبانه بهزیستی استان جهت ارائه خدمت به معتادین کارتن خواب و متجاهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فیروزی اظهار کرد: با توجه به ورود موج جدید سرما به استان و تغییرات جوی، کلیه مراکز سرپناه شبانه (شلتر) بهزیستی استان برای اسکان معتادین کارتن خواب و متجاهر آماده خدمت هستند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی افزود: سه مرکز در شهر مشهد و یک مرکز در شهرستان سبزوار با ارائه خدماتی چون؛ توزیع صبحانه و شام، سرنگ و سایر اقلام بهداشتی، استحمام، معرفی افراد نیازمند درمان به اورژانس و مراکز درمانی و …از ساعت ۱۶ بعدازظهر تا ۱۰ صبح روز بعد پذیرای این افراد هستند.

وی یادآور شد: در این مراکز علاوه بر خدمات کاهش آسیب اعتیاد از جمله توزیع سرنگ، کلاس‌های آموزشی جهت ترغیب مراجعان به ترک اعتیاد و مراجعه اختیاری آنها به کمپ‌های ترک اعتیاد برگزار می‌شود.

کد مطلب 5677801

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