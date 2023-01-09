به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فیروزی اظهار کرد: با توجه به ورود موج جدید سرما به استان و تغییرات جوی، کلیه مراکز سرپناه شبانه (شلتر) بهزیستی استان برای اسکان معتادین کارتن خواب و متجاهر آماده خدمت هستند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی افزود: سه مرکز در شهر مشهد و یک مرکز در شهرستان سبزوار با ارائه خدماتی چون؛ توزیع صبحانه و شام، سرنگ و سایر اقلام بهداشتی، استحمام، معرفی افراد نیازمند درمان به اورژانس و مراکز درمانی و …از ساعت ۱۶ بعدازظهر تا ۱۰ صبح روز بعد پذیرای این افراد هستند.

وی یادآور شد: در این مراکز علاوه بر خدمات کاهش آسیب اعتیاد از جمله توزیع سرنگ، کلاس‌های آموزشی جهت ترغیب مراجعان به ترک اعتیاد و مراجعه اختیاری آنها به کمپ‌های ترک اعتیاد برگزار می‌شود.