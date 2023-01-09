علی تشنه دل در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مصوبات امروز نشست رونق تولید و رفع موانع استان سمنان بیان کرد: در این نشست مصوب شد که تسهیلات بانکی به هفت واحد تولیدی شامل پنج واحد صنعتی و دو واحد کشاورزی، پرداخت شود.

وی از معرفی این واحدهای تولیدی به بانک‌های عامل خبر داد و افزود: ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به این واحدهای تولیدی اعطا خواهد شد.

رئیس صمت استان سمنان با بیان اینکه مشکلات پنج واحد صنعتی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: تأمین نقدینگی و مسائل مرتبط با دستگاه‌های فرسوده، بدهی و … در زمره مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی هستند.

تشنه دل با بیان اینکه تاکید به بانک‌ها برای عدم اعمال هرگونه تملک واحدهای مشکل دار، از دیگر مصوبات نشست ستاد رونق تولید استان سمنان است، گفت: بانک‌ها مجاز به تملک واحدهای تولیدی که بدهی بانکی دارند، نیستند.

وی با بیان اینکه از این پس هیچ بانکی بدون اطلاع کارگروه تسهیل در تولید استان حق تملک و تعطیلی کارخانه‌ها را ندارد، افزود: برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی در استان تصمیم گیری خواهد شد تا از تعطیلی واحدها جلوگیری شود.