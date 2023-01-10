اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیونی برای ساخت مسکن روستایی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای گفت: تسهیلات ارزان قیمت ۲۰ ساله برای ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کوچک از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به معرفی ۲ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی ساخت مسکن به بانک‌های عامل اشاره کرد و افزود: تاکنون در استان زنجان، ۲ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی به بانک‌های عامل معرفی شدند، که از این تعداد ۸۰۰ فقره انعقاد قرارداد شده است.

وی تصریح کرد: میزان تسهیلات افرادی که از تاریخ ۲۵ آبان‌ماه سال گذشته، برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، ولی به مرحله عقد قرارداد نرسیده است، از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

خواجه‌ای یادآور شد: بازپرداخت تسهیلات مذکور ۲۰ ساله و نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد (۵ درصد سهم متقاضی و ۱۳ درصد سهم صندوق ملی مسکن) است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه، خوشبختانه بانک‌های عامل همکاری مطلوبی با بنیاد مسکن در راستای ارائه تسهیلات مسکن روستایی به متقاضیان داشته‌اند، ادامه داد: همین امر موجب گردید استان زنجان در پرداخت تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی رتبه اول را در سطح کشور کسب کند.