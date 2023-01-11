به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در نشست شورای عالی سالمندان استان بر لزوم تبیین و پیگیری مصوبات این شورا توسط دستگاههای مسئول و تسریع در اجرایی شدن برنامههای ساماندهی امور سالمندان تاکید و با انتقاد از عملی نشدن مصوبات و دستور جلسات قبلی، اضافه کرد: خروجی جلسهها به خصوص در حوزه مناسبسازی و پدیده سالمندی مهم بوده و لازم است از حالت تشریفاتی و کلیگویی خارج شود تا به نتیجه مطلوب و مؤثر دست یابیم.
وی افزود: در همین راستا پیشنویس برش استانی سند ملی سالمندان که توسط دبیرخانه شورا تنظیم شده بود، به دستگاههای اجرایی و مسئول ارسال شده و پس از تأیید استانداری و تصویب در شورای سالمندان، جهت اجرا به کلیه ارگانهای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
محمدی به روند افزایش جمعیت سالمندان در کشور و آذربایجانشرقی طی سالهای آینده اشاره کرد و یادآور شد: بهرهگیری از ظرفیت موجود دستگاهها و قابلیتهای سمنهای فعال در بحث سالمندان، در حفظ تعالی و جوانی رشد جمعیت استان الزامی است.
وی با بیان اینکه در آذربایجانشرقی پایبندی و اقناع اخلاقی و شرعی خانوادهها جهت نگهداری سالمندان در منازل ارزشمند بوده و لازم است با نهادینه کردن این امر، سالمندانی که فردی برای حمایت و رسیدگی ندارند در مراکز نگهداری شوند، تکریم و احترام والدین توسط فرزندان در دوران سالمندی، توانمندسازی سالمندان، مناسبسازی محیط شهرها و روستاها با هماهنگی و نظارت فرمانداریها و دهیاریها و نقش اثربخش رسانهها و مجموعه مراکز فرهنگی و اجتماعی را از اهم مواردی برشمرد که در کاهش آسیبهای ناشی از سالمندی استان مؤثر میباشد.
محمدی دغدغههای مربوط به جوانی و حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری را از جمله مسائل مهم دانست که به تناسب در فعالیت دستگاهها باید مدنظر قرار بگیرد و تبیین آسیبهای ناشی از کاهش موالید به شکل جدی، مستمر و فراگیر پیگیری شود.
نظر شما