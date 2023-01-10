تمام پروازهای فرودگاه مشهد لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی بندی اظهار کرد: تمامی پروازها از مبدأ و به مقصد مشهد تا ساعت ۸ صبخ چهارشنبه لغو شد.

وی ادامه داد: با توجه به شروع بارش و برودت هوا از ۳ صبح تا ۵ بعدازظهر روز سه‌شنبه، با تلاش همکاران باند باز نگه داشته شد اما از ساعت ۵ به علت برودت هوا نتوانستیم مطابق استاندارها باند را آماده نگه داریم و ناچار بودیم برای حفظ سلامت مسافران، باند را ببندیم.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۸ صبح همه پروازها باطل است اما برخی پروازهای خارجی در استان‌های مجاور در حال آماده قرار دارند تا به محض باز شدن باند، پرواز خود را انجام دهند.

وی یادآور شد: به محض آماده شدن باند، پروازهای فرودگاه مشهد از سر گرفته می‌شود که ممکن است این زمان پیش از ساعت ۸ صبح باشد.