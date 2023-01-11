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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۹:۱۵

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

کارکردهای علمی و خدماتی مسجد باید افزایش یابد

کارکردهای علمی و خدماتی مسجد باید افزایش یابد

بندرعباس - نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: کارکردهای علمی و خدماتی مسجد باید در کنار کارکردهای معنوی افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده در آئین بهره‌برداری از حسینیه مسجد سیدالشهدا خیابان طلوع، با اشاره به کارکردهای والا و متفاوت مسجد در صدر اسلام، اظهارداشت: در گذشته، کلاس‌های درس امام صادق (ع) در مساجد بود و مساجد به محلی برای بحث و درس علما تبدیل شده بود.

وی ضمن تاکید بر لزوم افزایش کارکردهای مسجد، ابراز کرد: در دوران پیامبر (ص) و امامان معصوم، مسجد هم کارکرد علمی و هم کارکرد خدماتی و هم کارکرد معنوی داشت که باید امروز نیز به این مهم عنایت داشت.

امام جمعه بندرعباس، با ذکر این نکته که زنده بودن مسجد به خشت و گل نیست بلکه به حضور جوانان است، تصریح کرد: امیدوارم مسجد سیدالشهدا با مشارکت مؤمنین و فضل الهی به عنوان محور فرهنگی محله فعالیت کند و بتواند نقش خود را در تعمیق معارف دینی و فعالیت‌های فرهنگی ایفا کند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، در واکنش به بیان دغدغه‌های مردم محله خیابان طلوع، گفت: دغدغه‌های فرهنگی مردم محله برای من بسیار ارزشمند است؛ چراکه افزایش ضریب اهمیت جامعه و جوانان نسبت به ناهنجاری‌های فرهنگی نشان دهنده الگوهای اصلاح امور است.

کد مطلب 5679272

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