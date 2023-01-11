کارکردهای علمی و خدماتی مسجد باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده در آئین بهره‌برداری از حسینیه مسجد سیدالشهدا خیابان طلوع، با اشاره به کارکردهای والا و متفاوت مسجد در صدر اسلام، اظهارداشت: در گذشته، کلاس‌های درس امام صادق (ع) در مساجد بود و مساجد به محلی برای بحث و درس علما تبدیل شده بود.

وی ضمن تاکید بر لزوم افزایش کارکردهای مسجد، ابراز کرد: در دوران پیامبر (ص) و امامان معصوم، مسجد هم کارکرد علمی و هم کارکرد خدماتی و هم کارکرد معنوی داشت که باید امروز نیز به این مهم عنایت داشت.

امام جمعه بندرعباس، با ذکر این نکته که زنده بودن مسجد به خشت و گل نیست بلکه به حضور جوانان است، تصریح کرد: امیدوارم مسجد سیدالشهدا با مشارکت مؤمنین و فضل الهی به عنوان محور فرهنگی محله فعالیت کند و بتواند نقش خود را در تعمیق معارف دینی و فعالیت‌های فرهنگی ایفا کند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، در واکنش به بیان دغدغه‌های مردم محله خیابان طلوع، گفت: دغدغه‌های فرهنگی مردم محله برای من بسیار ارزشمند است؛ چراکه افزایش ضریب اهمیت جامعه و جوانان نسبت به ناهنجاری‌های فرهنگی نشان دهنده الگوهای اصلاح امور است.