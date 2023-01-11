به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان میانگین بارشهای این استان در ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی از ابتدای سال زراعی (مهر ماه) ۱۴۰۱ تا بیستم دی ماه به ۸۱ میلیمتر رسیده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته میانگین بارشی استان ۶۱ میلیمتر و در بلندمدت (۳۰ ساله) تا این تاریخ ۷۵ میلیمتر بوده است.
مقایسه میانگین بارشهای دریافتی استان اصفهان در سال جاری نشان میدهد بارندگیها تا بیستم دی ماه نسبت به سال قبل ۳۴ درصد و نسبت به بلند مدت هشت درصد افزایش یافته است.
افزایش ۲۶۵ درصدی بارشهای شهر اصفهان نسبت به سال گذشته
همچنین کلانشهر اصفهان تا بیستم دی ماه ۱۴۰۱، ۵۵.۵ میلیمتر بارش دریافت کرده در حالی که سال زراعی گذشته تا این تاریخ سهم این کلانشهر از بارشها ۱۵ میلیمتر بوده و در بلند مدت ۴۱ میلیمتر بارش دریافت میکرده است.
میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهر اصفهان ۱۲۰ میلیمتر است. مقایسه میانگین بارندگیهای امسال این شهر حاکی از افزایش ۲۶۵ درصدی بارشها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۳۳ درصدی نسبت به بلندمدت این دیار است.
نگاهی به آمار بارشی استان در سال زراعی جاری بیانگر وضعیت مطلوب شهرستانهای جنوبی استان مانند سمیرم و شهرضا است.
میانگین بارشی یک سال زراعی کامل در شهرستان سمیرم ۴۸۵ میلیمتر است و این شهرستان از ابتدای سال زراعی (مهر ۱۴۰۱) تا بیستم دی ماه ۲۲۷ میلیمتر بارش دریافت کرده است. در حالی که میانگین بارشی این شهرستان در سال زراعی گذشته ۱۶۹ میلیمتر و در بلند مدت مشابه ۱۹۷ میلیمتر بوده است.
آمارها نشان میدهد بارشهای تاکنون سمیرم نسبت به سال قبل ۳۴ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۱۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان شهرضا ۱۳۹ میلیمتر است که سهم این شهرستان تاکنون از بارشهای سال زراعی جاری ۹۰ میلیمتر بوده در حالی که مدت مشابه سال گذشته ۴۴ میلیمتر و در بلندمدت مشابه ۵۴ میلیمتر بارش داشته است.
میانگین بارشهای امسال در شهرستانهای نیمه غربی استان نیز وضعیت مطلوبی را نشان میدهد از جمله در خوانسار که از ابتدای سال زراعی تا بیستم دیماه ۲۱۲ میلیمتر بارندگی داشته در حالی که سهم این شهرستان از بارشهای سال قبل تا این تاریخ ۱۴۶ میلیمتر و در بلند مدت ۱۵۸ میلیمتر بوده است.
میانگین بارش یک سال زراعی کامل این شهرستان ۳۹۰ میلیمتر اعلام شده و مقایسه آمارهای بارشی این شهرستان در سال جاری حاکی از افزایش ۴۴ درصدی بارندگیها نسبت به سال قبل و افزایش ۳۳ درصدی نسبت به میانگین بلند مدت است.
میانگین بارشی فریدونشهر نیز امسال تاکنون ۲۱۸ میلیمتر ثبت شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۸۲ میلی متر و در بلند مدت ۲۲۱ میلیمتر بارندگی داشت.
میانگین بارشی یک سال زراعی کامل فریدونشهر ۵۴۰ میلیمتر اعلام شده و بارشهای تاکنون این شهرستان در مقایسه با سال قبل ۱۹ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت ۱.۷ درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین بررسی آمار بارشی منطقهای استان نشان میدهد که شهرستانهای شمالی و شرقی اصفهان چون شهرستانهای نائین، کاشان، خوروبیابانک و نطنز نسبت به بلند مدت این مناطق امسال تاکنون بارشهای کمتری دریافت کردند.
وضعیت بارشی شهرستان ورزنه اما در سال زراعی جاری بهبود یافته و سهم این شهرستان از بارشها تاکنون ۳۶ میلیمتر بوده در حالی که مدت مشابه سال گذشته ۲۷ میلیمتر و در بلند مدت ۲۹ میلیمتر بارش داشت.
میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان ورزنه در جنوب شرق استان اصفهان ۸۱ میلیمتر است و بارشهای امسال این شهرستان نسبت به سال قبل ۳۲ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۲۱ درصد افزایش نشان میدهد.
ارتفاع برف در کوهرنگ به ۱۰۷ سانتیمتر رسید
همچنین میانگین بارشی در کوهرنگ سرچشمه اصلی حوضه آبریز زاینده رود، از ابتدای سال زراعی تا بیستم دیماه به ۴۸۴ میلیمتر رسیده در حالی که در مدت مشابه سال قبل میانگین بارندگی ۳۸۵ میلیمتر و در بلندمدت ۵۴۱ میلیمتر بوده است.
ارتفاع برف در کوهرنگ در پی بارندگیهای روز سهشنبه بیستم دی ماه، به ۱۰۷ سانتیمتر رسید.
مقایسه میانگین بارشهای تاکنون ایستگاه کوهرنگ حاکی از افزایش ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کاهش ۱۱ درصدی نسبت به میانگین بلند مدت است.
میانگین بارشی یک سال زراعی کامل کوهرنگ یک هزار و ۳۵۸ میلیمتر تعیین شده که براین اساس تاکنون ۳۶ درصد بارشهای یکسال زراعی را دریافت کرده است.
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