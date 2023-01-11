مدیران برخی از بانک های فارس تغییر خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربانی زاده صبح چهارشنبه در نشستی خبری بیان کرد: مدیران استان فارس باید به صورت مدیریت سیستمی اقدام به مدیریت کنند زیرا نمی‌توان تنها با استفاده از سیستم مدیریت میدانی فارس را به سمت تعالی پیش برد.

وی ادامه داد: هدف گذاری رشد اقتصادی در استان فارس بالغ بر ٨ و دو دهم درصد بوده از این رو باید برنامه ریزی نمود تا بتوان در این مسیر قرار گرفت.

این مقام مسئول در ادامه متذکر شد: بیش از شش هزار واحد تولیدی در استان فارس وجود داشته اما به علت مشکلاتی که در فضای اقتصادی کشور ایجاد شد برخی از واحدهای تولیدی استان فارس دارای مشکل شدند.

ربانی زاده در ادامه بیان کرد: ٩١۶ واحد تولیدی درون شهرک صنعتی با ٢۶ هزار اشتغال، در حوزه کشاورزی ٨۶ واحد درون شهرک و ۴٣۵ واحد بیرون از شهرک‌های صنعتی و در حوزه گردشگری ۵٠٩ واحد اقتصادی در حال فعالیت اند این در حالی است که در مجموع بیش از سه هزار و ٢٠٠ واحد اقتصادی در استان فارس در حال فعالیت اند.

به گفته این مقام مسئول معضل اساسی که در حوزه اقتصاد استان وجود دارد آن بوده که به صورت فصلی دارای تغییرات در آمارها هستیم.

او در خصوص کلان صنایع استان متذکر شد: مزایده دوم کارخانه Iti به زودی برگزار خواهد شد تا این کارخانه به سرمایه گذاری برسد که دارای اهلیت بوده و بتواند بار دیگر این کارخانه را ایجاد کند.

به گفته او طی ٩ ماهه اول امسال بیش از ۶٠ هزار شغل ایجاد شده است.

معاون استاندار فارس گفت: تا پایان سال برخی از مدیران بانک‌ها در فارس تغییر خواهند کرد زیرا نباید منابع استان فارس در سایر استان‌ها هزینه شود.

به گفته او ۴۴ بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها بود که ٩ واحد رفع تملک شده و اکنون ٣۵ واحد اقتصادی در تملک بانک‌ها هستند.