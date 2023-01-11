به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گیلان اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در تحقق جهاد تبیین اقدامات خوبی انجام دادند.

وی با تاکید بر توجه ویژه به جهاد تبیین در بخش‌های مختلف، افزود: جهاد تبیین امروز باید به عنوان یک تکلیف و مطالبه عمومی تبدیل شود.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه در پیچ حساس تاریخی قرار داریم، گفت: شفافیت و روایت پردازی‌های درست و حقیقی نقطه مقابل روایت سازی های دروغین دشمن است‌.

عباسی با بیان اینکه خفقان رسانه‌ای در دنیا حاکم است، اضافه کرد: آزادی رسانه در غرب و استکبار جهانی مرده است و هیچ ماهیتی ندارد.

وی با اشاره به فشارهای رسانه‌ای دشمن علیه نظام اسلامی، افزود: دشمن در جنگ سخت بر توانمندی‌های نظامی ایران اسلامی واقف است اما جنگ ترکیبی را حربه قرار داده است.

استاندار گیلان با تاکید بر تقویت سواد رسانه‌ای در جامعه، بیان کرد: سواد رسانه‌ای نیاز مبرم و اساسی جامعه امروز در لایه‌های مختلف است.

عباسی با بیان اینکه برخی رسانه‌ها گل به خودی می‌زنند، گفت: دستاوردهای دولت مردمی سیزدهم نباید از نگاه تیزبینانه خبرنگاران دور بماند.

وی با اشاره به تلاش دولت سیزدهم در مردمی کردن اقتصاد، افزود: دولت در مردمی کردن اقتصاد تمام توانش را گذاشته و تمام تحریم‌های اقتصادی دشمن با تکنیک و رویکرد دولت سیزدهم ناکام ماند.

استاندار گیلان با بیان اینکه پذیرای نقد منصفانه هستیم، گفت: تخریب به معنی نادیده گرفتن نقاط قوت و گل به خودی است و با مفهوم نقد مغایرت دارد.

عباسی با تاکید بر اینکه نقدپذیری باید اولویت مسئولان قرار گیرد، اضافه کرد: نقد منصفانه و اثرگذار توأم با ارائه راهکار، نتیجه بخش است.

وی با تاکید بر نهادینه شدن فرهنگ بسیجی در لایه مختلف مدیریتی و جامعه، افزود: ترویج فرهنگ بسیجی نیاز اصلی جامعه است و رسانه باید مروج این فرهنگ باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند، گفت: در جنگ نرم و شناختی خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش محوری دارند.