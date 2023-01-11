اجرای مسابقه فرهنگی «برای مادرم» در اردبیل

سارا حقی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری «رفیقانه» و با هدف گرامی داشت سالروز میلاد حضرت زهرا (س)، روز مادر و هفته نکوداشت مقام زن، مسابقه فرهنگی «برای مادرم» در قالب فعالیت در فضای مجازی با همکاری نهضت پیشرفت بانوان و اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل اجرا می‌شود.

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل از اجرای برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و اعزام مبلغات به مناطق مختلف استان در هفته زن اشاره و خاطر نشان کرد: گسترش فرهنگ و سیره فاطمی در جامعه اسلامی، ترویج نگاه گفتمانی و تمدنی به زن، افزایش نرخ مشارکت زنان در مسائل اجتماعی و معرفی الگوهای اسلامی و انقلابی برای زنان مسلمان و پیشران در گفتمان الگوی سوم زن، از اهداف کلی برنامه‌های بزرگداشت هفته زن در استان اردبیل است.

حفظ و تقویت هویت دینی در خانواده و جامعه مهم‌ترین رسالت فرهنگی بانوان

وی با بیان اهمیت نقش زنان در حفظ سنگر خانواده و همچنین جامعه به تلاش دشمن در خدشه دار کردن این نقش خطیر اشاره کرد و افزود: زن در جامعه اسلامی از ارزش و جایگاه والایی به لحاظ قرارگرفتن در محور خانواده برخوردار است و دشمنان برای خدشه‌دار کردن این نقش تلاش می‌کنند که همواره با بصیرت و درایت بانوان مؤمن و متعهد ایران اسلامی ناکام می‌مانند.

حقی در ادامه به محورهای مسابقه «برای مادرم» اشاره کرد و گفت: تهیه گزارش همراه با ضبط فیلم و تهیه مستند با تکمیل جمله «برای مادرم …» در سطح شهر یا جمع دوستانه، دکلمه خوانی، شعر، داستان نویسی، نامه‌ای به مادر، نقاشی، خطاطی با محتوای احادیث حضرت فاطمه زهرا (س) و سوره کوثر، عهدنامه فاطمی، بوسه بر دست مادر به همراه ارسال عکس یا ویدئو و…از موضوعات مسابقه «برای مادرم» برای ارسال اثر به دبیرخانه طرح «رفیقانه» است.

۳۰ دی ماه آخرین مهلت ارسال آثار به مسابقه «برای مادرم»

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: علاقمندان می‌توانند به منابع پیشنهادی اعم از سوره‌های کوثر، انسان، متن خطبه فدکیه، صلوات خاصه حضرت زهرا (س)، احادیث حضرت زهرا (س) مراجعه و آثار ادبی و فرهنگی خود را تهیه و در قالب ویدئو، صوت، پادکست یا کلیپ ۱ تا ۳ دقیقه‌ای به دبیرخانه مسابقه در فضای مجازی در پیام رسان‌های ایتا، شاد و روبیکا به آدرس Rafiqaneh_ardabil@ یا شماره ۰۹۱۴۴۵۹۴۱۳۰ ارسال کنند.

حقی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار به مسابقه «برای مادرم» تا تاریخ ۳۰ دی ماه است و به آثار برتر از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل هدایایی اهدا خواهد شد.