خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: تأمین آب پایدار و کاهش نگرانی از قطعی و کاهش فشار آب در تابستان و کیفیت نامطلوب آب چاه‌ها، آبرسانی به روستاها و مرمت قنات‌ها برای کاهش خشکسالی‌ها، تأمین شغل برای جوانان بیکار به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی و حل مشکل گرانی و تسهیل معیشت از جمله این درخواست‌ها است که مردم آن را از رئیس جمهور انتظار دارند.

گرانی‌های سرسام آور و انتظار برای تحقق وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور

یکی از شهروندان یزدی مطالبه اصلی مردم در شرایط فعلی را رسیدگی به معیشت و رفع گرانی‌ها عنوان کرد و افزود: دولت باید مدیریت کند که اجناس هر روز گران و گران‌تر نشود و مردم از عهده تأمین معیشت خود برآیند.

رضا عظیمی با بیان اینکه گرانی‌ها حتی شرایط تأمین معیشت اولیه را از مردم گرفته است، ادامه داد: هر روز شاهد افزایش سرسام آور قیمت مواد خوراکی هستیم به طوری که در کنار سایر هزینه‌های زندگی، درآمدها فقط برای خورد و خوراک کفایت هم نمی‌کند.

وی ادامه داد: مردم انتظار دارند دولت به وعده‌هایی که برای اصلاح وضعیت اقتصادی خود داده است جامه عمل بپوشاند و تا مشکلات اقتصادی حل نشود سایر مشکلات و نگرانی‌ها و دغدغه‌ها از جمله مشکلاتی که کشور امروز با آن مواجه شده است، حل نخواهد شد.

دشواری خانه دار شدن با طرح‌های مسکن دولت

یکی دیگر از شهروندان با اشاره به طرح‌های دولت در حوزه مسکن، برخی از این طرح‌ها را قابل اجرا ندانست و افزود: جوانی که پس اندازی برای خرید خانه ندارد، چطور می‌تواند با پیش پرداخت سنگین، خانه را از سفت کاری تکمیل کند.

زهرا حیدرآبادی ادامه داد: اگر این طور بود که بسیاری از جوانان خودشان این کار را می‌کردند و خانه را با وام مسکن به پایان می‌رساندند مشکل این است که بسیاری از جوانان حتی پس انداز و درآمد محدود برای پرداخت اقساط اولیه طرح‌های مسکن را ندارند.

وی خواستار توجه دولت به تجربه‌های گذشته از جمله مسکن مهر شد که با آورده کم و اقساط کم و طولانی مدت بسیاری از جوانان را خانه دار کرد و از دولت خواست به این طرح‌ها رجوع کرده و مشابه آن را اجرا کند.

وی ویلایی سازی را اقدامی شایسته و متناسب با فرهنگ یزد دانست و افزود: این درست است که زمین برای ساخت خانه در یزد زیاد است اما باید در نظر گرفته که هزینه تأمین و آماده سازی و ساخت مسکن بسیار گران است از این رو ویلایی سازی به درد نسل امروز نمی‌خورد.

نگرانی یزدی‌ها از قطعی آب در تابستان و آب شرب بی‌کیفیت

یکی دیگر از شهروندان یزدی به افت فشار آب در تابستان و کیفیت نامطلوب آب شرب و حتی قطعی آب اشاره کرد و افزود: سال‌ها است که درباره تأمین آب برای استان یزدسخن می‌گویند و بنر در شهر نصب می‌شود اما از آب خبری نیست و ما هر سال تابستان با دشواری آب نوشیدنی تهیه می‌کنیم.

مرتضی طهماسبی افزود: اگر این طرح‌ها در حد شعار باشد و دولت از پس اجرای آن برنیاید لازم نیست که در بوق و کرنا نیز بشود. اگر دولت واقعاً قرار است این طرح‌ها را اجرا کند اطلاع رسانی کرده و مردم را خوشحال کند وگرنه وعده بی وعید دردی دوا نخواهد کرد.

وی آبرسانی به یزد با هدف رفع تشنگی مردم را از اولویت‌ها دانست و افزود: درست است که استان یزد صنعتی است و صنعت نیاز به آب دارد و رشد استان نیز به این صنایع وابسته است اما اولویت تأمین آب باید مردم باشند و دولت باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که هر دولت دیگری در ادامه همین مسیر را ادامه دهد.

طهماسبی با اشاره به توقف خط انتقال آب به استان یزد گفت: پیش از این بزرگترهای شهر با جدیت اجرای خط اول انتقال را پیگیری و اجرا کردند و تا مدتی عطش مردم فرونشست اما الان چند دهه است که قرار است خط دوم اجرا شود اما هر روز امروز و فردا می‌کنند.

روستاییان چشم انتظار حمایت‌های دولتی برای جبران خسارت‌ها

یکی دیگر از شهروندان رسیدگی به وضعیت روستاییان و پرداخت تسهیلات بلاعوض به دلیل خشکسالی‌ها و بلایای طبیعی را خواستار شد.

سیدعلی میرجلیلی گفت: خشکسالی‌ها به طور طبیعی کشاورزی را از رونق انداخته است و هر سال بلایای طبیعی از جمله سیل، گرمازدگی، سرمازدگی و غیره کشاورزی را محدودتر می‌کند و کشاورزان از عهده جبران خسارت‌ها و بازپرداخت تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته‌اند بر نمی آیند.

این‌طور که به نظر می‌رسد بزرگترین دغدغه یزدی‌ها در مواردی از جمله تأمین پایدار آب شرب، تأمین مسکن و اشتغال برای جوانان، تسهیل در معیشت و رفع دغدغه‌ها ناشی از خشکسالی و بلایای طبیعی است که امید است سفر دوم رهاورد مصوباتی برای رفع این دغدغه‌ها باشد.