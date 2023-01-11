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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۴۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

نماینده قم عازم مسابقات فوتبال ۷ نفره کشور در کرمانشاه شد

نماینده قم عازم مسابقات فوتبال ۷ نفره کشور در کرمانشاه شد

قم- رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان قم گفت: نماینده این استان به مسابقات فوتبال ۷ نفره قهرمانی کشور در کرمانشاه اعزام شدند.

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی کشور از عصر امروز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار می‌شود و نماینده قم به این مسابقات اعزام شد.

وی بیان کرد: مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی کشور به مدت دو روز در کرمانشاه برگزار می‌شود و تیم قم در شرایط فیزیکی بسیار مطلوبی قرار دارد و امید به کسب سکو توسط این تیم داریم.

وی ابراز داشت: تیم‌های خراسان شمالی، زنجان، خراسان رضوی، قم، بوشهر، کرمانشاه، کرمان، مازندران و خوزستان در مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی کشور برای کسب عنوان‌های اول تا سوم تلاش می‌کنند.

پیروزمنش گفت: مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی کشور تحت عنوان گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی و یادبود مرحوم احمد جانعلی به مدت دو روز در کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: تمرینات تیم قم چندی پیش آغاز شده بود و نماینده استان در مسابقات کرمانشاه می‌تواند از مدعیان کسب عنوان‌های برتر باشد.

کد مطلب 5679885

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